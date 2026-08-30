La crisis de la maquinaria digital de Milei: cae su impacto, se pelea el oficialismo y los bots quedan bajo sospecha

Javier Milei utiliza su celular para gestionar su comunicación y difundir contenido en redes sociales.

Las redes sociales fueron uno de los territorios donde Javier Milei construyó su ascenso político y, durante buena parte de su gobierno, una herramienta para instalar temas, atacar adversarios y amplificar el discurso presidencial. Ese funcionamiento muestra ahora señales de desgaste: el volumen de conversación alrededor del mandatario cayó con fuerza, las principales cuentas libertarias lo mencionan menos y la disputa por el manejo de la comunicación empezó a hacerse pública.

El informe “La Fatiga Digital”, elaborado por la consultora Ad Hoc, ubica el punto de inflexión en el caso $LIBRA. Milei pasó de 13 millones de menciones en febrero de 2025 a 3,7 millones en junio de 2026, una baja superior al 70%. El dato mide volumen de conversación, no imagen, seguidores ni intención de voto. La consultora describe el descenso como “paulatino y persistente” y sostiene que los 15 usuarios libertarios más destacados perdieron capacidad para instalar agenda y generar interacciones.

Informe AD HOC.

El comportamiento alcanza a cuentas como las de Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan; Traductor Te Ama; La Derecha Diario y Agarra la Pala, entre otras. Otro relevamiento, realizado por la consultora Sustantiva, encontró que un posteo habitual de funcionarios obtiene actualmente 49% menos rendimiento que en 2023.

Lucas Malaspina, integrante de esa firma, señaló que el núcleo libertario conserva peso en X, especialmente alrededor de Parisini y la militancia propia, pero ya no lo vuelca con la misma intensidad sobre la figura presidencial.

Menos menciones y menos arrastre

La pérdida de alcance también aparece en canales aliados. Ad Hoc detectó que durante 2026 las entrevistas presenciales del Presidente en espacios digitales como Carajo y Neura tuvieron menos visualizaciones. En abril de 2024, una entrevista de Milei en el canal conducido por Alejandro Fantino alcanzó alrededor de 1,5 millón de vistas; una aparición de junio de este año quedó en 279 mil.

El cambio coincide con movimientos dentro del dispositivo comunicacional. Santiago Caputo, que tuvo bajo su influencia a Las Fuerzas del Cielo, redujo su participación en ese terreno, mientras Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia y hombre de confianza del mandatario, ganó espacio. La indefinición quedó expuesta cuando el vocero presidencial, Adrián Ravier, habló públicamente del nuevo papel de Oría y luego aclaró que Caputo continuaba siendo una figura fundamental para el Gobierno.

Adrián Ravier habló públicamente del nuevo papel de Oría y el rol de Santiago Caputo.

Kevin Grunbaum, consultor de Ad Hoc, vinculó la denominada “fatiga digital” con el escenario político y económico y con distintos episodios que afectaron al Gobierno. El trabajo señala además que una de las cuentas oficialistas con mayor actividad redujo 17,8% sus menciones a Milei entre mayo y julio, mientras las interacciones obtenidas por esas publicaciones bajaron 39%.

El “Reply” y el fuego amigo

En ese recambio apareció un episodio que disparó las dudas sobre la autenticidad de parte de las interacciones. Después de que Oría escribiera en X “Son pobristas!!! Piden literalmente estar peor!!!”, numerosas cuentas comenzaron a responder con consignas similares contra el kirchnerismo. Varias dejaron antepuesta la palabra “Reply” y números, mientras otras mostraban perfiles extranjeros, vinculados a criptomonedas o con escasa relación aparente con la política argentina.

El patrón alimentó acusaciones sobre respuestas automatizadas, aunque por sí solo no permite determinar quién las contrató, programó u ordenó. Oría rechazó las acusaciones y dijo estar atravesando una “operación”.

El debut accidentado de Oría.

El problema de las redes libertarias también apareció por otra vía. Guillermo Francos, exjefe de Gabinete, reveló que durante su paso por el Gobierno padeció ataques provenientes del propio espacio. “Me atacaban por las redes de la fuerza propia”, afirmó en una entrevista reciente. Según relató, le instalaban reiteradamente versiones de renuncia y llegó a plantearle a Milei que era difícil ejercer el cargo mientras era cuestionado de manera permanente.

Francos dijo tener “sospechas” sobre el origen de esos movimientos, pero evitó responsabilizar directamente a Santiago Caputo. Su testimonio introdujo así otra dimensión: el aparato que durante años se utilizó para confrontar con opositores también habría formado parte, según su relato, de las disputas internas libertarias.

Cerimedo y el límite de lo que puede probarse

La discusión tomó otra escala con Fernando Cerimedo, exasesor digital de Milei. Tras su detención en Bolivia, el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, afirmó que en allanamientos a inmuebles vinculados al consultor encontraron una “mini granja de bots”. Su defensa sostuvo que el equipamiento secuestrado correspondía a teléfonos satelitales y módems.

El hallazgo que mencionó el fiscal boliviano en el caso Cerimedo.

Cerimedo ya había reconocido en una entrevista de 2022 el uso de trolls en campañas y había hablado de inteligencia artificial y “granjas de trolls”. Pero de allí no puede concluirse que la infraestructura secuestrada en Bolivia estuviera detrás de la actividad libertaria en Argentina. Maximiliano Firtman, programador y profesor, advirtió que “no hay pruebas concretas” de que esas granjas operaran en el país y dejaran de hacerlo tras la detención.

Tampoco puede extrapolarse a toda X el dato de que más de la mitad de los tuits sean producidos por bots. El estudio académico citado en la discusión analizó un corpus específico de publicaciones argentinas durante los alegatos de la causa Vialidad en 2022; dentro de ese universo encontró una incidencia muy elevada de cuentas automatizadas.

Para Natalia Aruguete, investigadora del Conicet especializada en polarización política y redes, estas operaciones pueden aumentar artificialmente mensajes, consignas y ataques y generar una apariencia de consenso o rechazo superior a la espontánea. Ariel Garbarz, especialista en tecnologías y comunicaciones, marcó el límite probatorio para el caso actual: “Hace falta una pericia técnica que vincule cuentas, infraestructura y períodos de actividad”.