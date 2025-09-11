Llegaron a Ezeiza diez argentinos deportados de EE.UU. en un vuelo secreto
Un vuelo secreto trajo a 10 argentinos deportados por EE.UU. Aterrizó en Ezeiza sin aviso oficial. “No somos criminales”, dijeron al llegar.Política11 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Poco después de las 3 de la mañana de este jueves, aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza un avión de la empresa Omni Air International con diez argentinos deportados por Estados Unidos. El vuelo, operado bajo máximo hermetismo, fue parte de una avanzada antiinmigratoria impulsada por la administración de Donald Trump.
Los argentinos fueron repatriados en un Boeing 767-300 rentado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., que ya había hecho escalas en Bogotá y Belo Horizonte para dejar a otros pasajeros deportados de distintos países.
A pesar del silencio oficial del Gobierno argentino y la falta de información pública sobre el operativo, medios lograron registrar la llegada y hablar con algunos de los deportados. El Gobierno de Javier Milei no emitió comunicados ni hizo reclamos, manteniendo su alineamiento con Trump.
Los testimonios de los deportados: “No somos criminales”
Uno de los argentinos que viajó en ese vuelo, Mario Luciano Robles, de 25 años, fue detenido en Texas tras cruzar desde México. “No somos criminales, no matamos ni violamos, solo vamos por el sueño americano”, dijo tras bajar del avión. Su familia quedó varada en México, sin certezas sobre el futuro.
Otro caso que generó conmoción fue el de Maximiliano García, de 49 años, quien vivía en Estados Unidos desde 2001. Allí trabajaba legalmente, tenía permiso vigente hasta 2030 y un número de seguro social. Pero el 21 de agosto, cuando fue a la Oficina de Inmigración para ajustar su situación, fue detenido por una orden de deportación de 2015 que, asegura, nunca le notificaron.
“Es notable el odio en cuanto al racismo. A los ojos de ellos, somos criminales”, expresó García, quien dejó a su esposa y dos hijos en Florida. “Están partiendo familias a la mitad”, lamentó.
Trump endurece las políticas migratorias y Argentina no responde
Desde Washington, el embajador argentino Alejandro Oxenford minimizó el tema: “Argentina es de los países con menos casos de deportados. Es potestad de cada país decidir qué hacer con quienes violan sus leyes”, afirmó.
El diplomático también respaldó al gobierno de EE.UU. y evitó cualquier crítica, alineado con la política exterior del Gobierno nacional. “Es un tema que manejan ellos”, sostuvo.
Quiénes son los argentinos deportados y por qué fueron expulsados
Según detalló el diario Clarín, fueron 17 los argentinos deportados en total, aunque solo diez llegaron en el vuelo de esta madrugada. La lista incluye casos muy distintos: desde personas con papeles en trámite, hasta otros con acusaciones judiciales en EE.UU.
Entre los nombres figuran:
María Meiners (48): acusada de fraude
Carlos Tealdi (64): presunta explotación sexual de un menor
Sergio Correas Videla (47): conducción bajo efectos del alcohol
Pablo Ridolfo (21): delitos de orden público
Daniel Céspedes (30): presunto robo
Algunos aseguraron que nunca fueron notificados formalmente de su situación legal. Varios denunciaron un clima de racismo y hostilidad creciente en los trámites migratorios. “Con Biden no pasaba esto”, dijo uno de ellos.
Una operación discreta y sin cobertura oficial
El vuelo aterrizó en total discreción, y los deportados ingresaron por la terminal privada del aeropuerto. Solo algunos familiares pudieron acercarse. No hubo presencia oficial, ni de Cancillería ni de Migraciones.
La política migratoria de EE.UU. bajo Trump busca mostrar mano dura, especialmente en un año electoral. Y el caso argentino deja en evidencia que ni siquiera quienes tenían sus papeles en orden están exentos del riesgo.
