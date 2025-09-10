El Indec informó la inflación de agosto y sigue generando ruido

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó este miércoles que la inflación de agosto fue del 1,9%, la misma cifra que se había registrado en julio. A primera vista, parecería una buena noticia: no hay un salto inflacionario. Pero cuando se rasca un poco más la superficie, el panorama no es tan optimista como parece.

Con este dato, el acumulado del año alcanza el 19,5%, mientras que la variación interanual llegó al 33,6%, el valor más bajo desde julio de 2018. Sin embargo, el dato de inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, se aceleró al 2%, encendiendo algunas alarmas entre los analistas económicos.

Los rubros que más subieron: lo esencial sigue en alza

En el desglose por sectores, el transporte fue el rubro con mayor incremento, con un 3,6%, impulsado por el alza en la adquisición de vehículos y combustibles. Le siguió bebidas alcohólicas y tabaco, que subió un 3,5%, producto de un nuevo aumento en el precio del tabaco.

Pero lo más preocupante se esconde en el rubro que más peso tiene en el índice general: alimentos y bebidas. Aunque el informe oficial no lo desglosa en detalle, consultoras privadas reportaron aumentos de entre 2,3% y 2,6% en ese ítem, ubicándose por encima del promedio general y afectando directamente el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

La inflación no baja: los analistas siguen sin ver señales firmes

Aunque el dato oficial quedó por debajo del 2,1% que preveían algunas consultoras, y se mantiene en niveles relativamente estables, la inflación sigue sin dar señales claras de desaceleración estructural.

En parte, esto se debe a un “pass-through” todavía contenido tras la devaluación de julio, donde el dólar pegó un salto del 14%. Agosto tuvo un leve retroceso del 1,9% en la divisa, lo que ayudó a que no se dispare el índice. Pero nadie en el mercado cree que esto pueda sostenerse a largo plazo.

La cifra de agosto también marcó el cuarto mes consecutivo con inflación por debajo del 2%, pero la suba de la inflación núcleo y el impacto creciente en bienes de primera necesidad ponen en duda que esta tendencia pueda mantenerse hacia fin de año, especialmente en un contexto de volatilidad cambiaria e incertidumbre política.

¿Y en la Ciudad? Una referencia que inquieta aún más

Mientras tanto, el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) publicó su propio informe y reportó una inflación del 1,6% para el mismo período. Aunque la cifra es más baja que la nacional, también muestra un aumento en alimentos que preocupa a las familias porteñas.