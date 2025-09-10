El Indec informó la inflación de agosto y sigue generando ruido
El Indec informó que la inflación de agosto fue del 1,9%, pero la suba en alimentos y transporte inquieta. ¿De verdad está bajando? Todos los números.Economía10 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó este miércoles que la inflación de agosto fue del 1,9%, la misma cifra que se había registrado en julio. A primera vista, parecería una buena noticia: no hay un salto inflacionario. Pero cuando se rasca un poco más la superficie, el panorama no es tan optimista como parece.
Con este dato, el acumulado del año alcanza el 19,5%, mientras que la variación interanual llegó al 33,6%, el valor más bajo desde julio de 2018. Sin embargo, el dato de inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, se aceleró al 2%, encendiendo algunas alarmas entre los analistas económicos.
Los rubros que más subieron: lo esencial sigue en alza
En el desglose por sectores, el transporte fue el rubro con mayor incremento, con un 3,6%, impulsado por el alza en la adquisición de vehículos y combustibles. Le siguió bebidas alcohólicas y tabaco, que subió un 3,5%, producto de un nuevo aumento en el precio del tabaco.
Pero lo más preocupante se esconde en el rubro que más peso tiene en el índice general: alimentos y bebidas. Aunque el informe oficial no lo desglosa en detalle, consultoras privadas reportaron aumentos de entre 2,3% y 2,6% en ese ítem, ubicándose por encima del promedio general y afectando directamente el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
La inflación no baja: los analistas siguen sin ver señales firmes
Aunque el dato oficial quedó por debajo del 2,1% que preveían algunas consultoras, y se mantiene en niveles relativamente estables, la inflación sigue sin dar señales claras de desaceleración estructural.
En parte, esto se debe a un “pass-through” todavía contenido tras la devaluación de julio, donde el dólar pegó un salto del 14%. Agosto tuvo un leve retroceso del 1,9% en la divisa, lo que ayudó a que no se dispare el índice. Pero nadie en el mercado cree que esto pueda sostenerse a largo plazo.
La cifra de agosto también marcó el cuarto mes consecutivo con inflación por debajo del 2%, pero la suba de la inflación núcleo y el impacto creciente en bienes de primera necesidad ponen en duda que esta tendencia pueda mantenerse hacia fin de año, especialmente en un contexto de volatilidad cambiaria e incertidumbre política.
¿Y en la Ciudad? Una referencia que inquieta aún más
Mientras tanto, el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) publicó su propio informe y reportó una inflación del 1,6% para el mismo período. Aunque la cifra es más baja que la nacional, también muestra un aumento en alimentos que preocupa a las familias porteñas.
El Indec revela la inflación de agosto: qué dicen los informes privados
El Indec revelará esta tarde la inflación de agosto y las consultoras ya adelantaron sus proyecciones: ¿se confirmará la esperada desaceleración tras el 1,9% de julio?
Jubilación y PUAM: así queda el haber mínimo y el bono extraordinario
ANSES actualizó los montos y el calendario de la PUAM para septiembre 2025: el haber representa el 80% de la jubilación mínima, más un bono extraordinario mensual.
Elecciones y dólar: JP Morgan pone en duda la estabilidad
JP Morgan lanzó una dura advertencia: elecciones adversas, tensión cambiaria y el fantasma de la recesión amenazan a Javier Milei. Todos los detalles.
El auge de los casinos virtuales en Argentina: oportunidades de mercado en una industria emergente
El rubro del juego online se expande en Argentina, motorizado por una mayor accesibilidad a las plataformas e incorporación de tecnologías como la IA.
Jubilación y PUAM: así queda el haber mínimo y el bono extraordinario
ANSES actualizó los montos y el calendario de la PUAM para septiembre 2025: el haber representa el 80% de la jubilación mínima, más un bono extraordinario mensual.
Entrevista GLP. Mittelbach perdió apoyo popular: “Seis de cada diez le dijeron que no a su gestión en Ameghino”
La elección de este domingo dejó en evidencia el malestar social por la crisis sanitaria y el déficit habitacional que golpean al distrito. Con Fuerza Patria en ascenso, el oficialismo quedó en la cuerda floja: “Este plebiscito fue totalmente negativo para el intendente”, remarcaron.
Ranking de gobernadores e intendentes: Los mejores posicionados
Se calentó el ranking de septiembre: gobernadores e intendentes con subas y caídas sorpresivas. El top 3 tiene nombres que no esperabas. Todos los detalles.