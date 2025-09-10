Luis Juez se planta ante Milei: “No me va a llevar de las narices”

En medio de la reconfiguración política tras las elecciones bonaerenses, Luis Juez rompió el silencio y lanzó una fuerte crítica al presidente Javier Milei. En una entrevista televisiva, el senador nacional por Córdoba aseguró sentirse “golpeado, magullado y herido”, y denunció que su familia fue “manoseada” por agresiones en redes sociales.

“Yo entendí que era su amigo, pero pareciera que eso no funciona. Pareciera que es subordinación absoluta o nada”, disparó Juez, visiblemente molesto por el trato recibido desde el entorno presidencial.

“Nos maltrataron, fueron agresivos con mi familia”

El detonante fue una serie de agravios provenientes del influencer libertario Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, contra la familia del senador.

“Hemos sido extremadamente manoseados. Yo me la banco porque decidí hacer política, pero mi familia no. Fueron injustos, mentirosos, arteros, innecesariamente violentos”, expresó Juez.

Con voz quebrada, relató el impacto personal del ataque: “Tengo una hija con parálisis cerebral. Me exigían votar en contra de una discusión sobre discapacidad. No me podés pedir eso”, sentenció, en referencia a una polémica postura exigida por el oficialismo respecto al Hospital Garrahan.

Críticas al manejo del Gobierno y a la falta de gestión

El senador fue categórico al describir su desencanto con el rumbo del Gobierno: “Es muy difícil querer conducir un país si no podés frenar a un par de tuiteros. Es horrible meterse con los que no se pueden defender”.

También cuestionó la estrategia libertaria frente al peronismo, advirtiendo sobre una repetición de errores del pasado: “Ya viví esta película. La soberbia de creer que al peronismo le ganás con un par de juegos de naipes. Ya pasó con Macri. Volvieron y mirá cómo nos fue”.

“Yo no me voy a pintar de violeta”

Distanciándose cada vez más de La Libertad Avanza, Juez remarcó: “Yo no soy de la Libertad Avanza ni me voy a pintar de violeta. Los quiero ayudar, pero esto espanta. Nadie se queda en un lugar donde lo maltratan”.

Sobre el futuro del justicialismo, reconoció que “claro que puede volver”, y apuntó contra la exigencia desmedida hacia los gobiernos no peronistas: “A la gente le exige mucho menos al peronismo que a otros. Y si no te respetan ni a los propios, imaginate a los extraños”.

La relación con Milei: ¿quiebre o pausa?

Aunque el tono de sus declaraciones fue durísimo, Juez no confirmó una ruptura definitiva con el Presidente. Recordó que sigue colaborando con el armado electoral y fiscalización en Córdoba: “Yo le dije a Karina hace un año y medio: armen la lista como quieran, los vamos a acompañar. Lo que pasa es que no soy un mentiroso. Estoy golpeado. Hay que cuidar a la gente”.

La última frase con la que cerró su aparición dejó en claro su postura de independencia: “Yo no necesito decir ¡Viva la Libertad, carajo! La libertad me la gané. Yo me arrodillo ante Dios, nada más”.