La CGT redobla la presión tras la derrota de Milei
La CGT no afloja: tras la derrota libertaria, amenaza con conflicto si Milei insiste con la reforma laboral. ¿Vuelve la calle a arder? Todos los detalles.Política10 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El revés electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires reconfiguró el escenario político nacional. Con una diferencia de 13 puntos a favor de Fuerza Patria, el oficialismo quedó golpeado y la CGT lo sabe. Envalentonados por los resultados, los gremios más poderosos del país comienzan a mover sus fichas, apuestan por el crecimiento político de Axel Kicillof y advierten que no permitirán avanzar con una reforma laboral que implique pérdida de derechos.
El mensaje de las urnas y el nuevo rol de la central obrera
Desde todos los sectores de la CGT, tanto los más dialoguistas como los combativos, hay una lectura común: el voto en Buenos Aires fue un rechazo claro al ajuste del Gobierno nacional. Con ese dato sobre la mesa, los gremios se preparan para recuperar protagonismo y recalcular su estrategia.
Jorge Sola, secretario general del gremio de Seguros y uno de los nombres que suenan para liderar la CGT en noviembre, lo sintetizó así: “La victoria de Fuerza Patria avala las críticas que venimos haciendo. Ahora le toca al Presidente leer los resultados y hacerse cargo”.
Sube la tensión con el Gobierno: ¿vuelve el conflicto en la calle?
Aunque algunos sectores sostienen que la reforma laboral “pasa a un segundo plano”, otros creen que Milei no dejará pasar la oportunidad de avanzar, incluso por decreto. En ese caso, advierten, el conflicto sería inevitable.
Uno de los más duros es Juan Carlos Schmid, líder de Dragado y exconductor de la CGT durante el macrismo. Fue tajante al señalar: “Si el ajuste sigue, el horizonte es de conflicto”.
En la misma línea se expresó Abel Furlán, de la UOM, quien cargó fuerte contra el plan económico: “La mayoría rechaza este modelo de empobrecimiento generalizado. Hay una desprotección total a jubilados, estudiantes y personas con discapacidad”.
Kicillof, el nuevo imán político de los sindicatos
Con Milei debilitado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof gana terreno como figura de referencia para el sindicalismo. Varios gremios ya comenzaron a mostrar señales de alineamiento, mientras se proyectan posibles escenarios para octubre.
Aunque por ahora no se habla de un nuevo paro general, la CGT apunta a sostener la presión desde la calle y desde las paritarias. No descartan nuevas movilizaciones si el Ejecutivo nacional insiste con imponer un techo salarial del 1% mensual o insiste con la reforma.
La disputa interna por la conducción de la CGT
En paralelo al juego político nacional, la central obrera transita su propia interna. En noviembre se renovará la conducción, y ya suenan varios nombres para reemplazar al actual triunvirato. La figura de Jorge Sola gana fuerza entre los dialoguistas, mientras que Schmid y Furlán cuentan con el respaldo de los sectores más combativos.
Más allá de los matices, hay una certeza: la CGT volvió al centro de la escena, y no piensa ceder terreno en un contexto de crisis social y política.
La Libertad Avanza ajusta estrategia y enfrenta fracturas
Tras la derrota en Buenos Aires, LLA activó su mesa provincial con autocrítica, portazos y fracturas. Pareja resiste y la interna se agranda.
Kicillof: “El gobierno de Milei se ha vuelto invotable”
El gobernador bonaerense atribuyó la derrota a la política económica del Presidente y chicaneó: “se ve que no había pintura porque la provincia quedó celeste”.
Bomba fiscal: el Gobierno recorta fuerte para no romper con el FMI
Luis Caputo aprieta el gasto y reaviva la motosierra: el Gobierno vuelve a meter motosierra: ajuste del 17% en agosto para no romper con el FMI.
Spagnuolo se despega de los Kovalivker y evalúa hablar ante la Justicia
Se calienta la causa ANDIS: Diego Spagnuolo podría declarar como arrepentido para salvar su pellejo. ¿A quiénes podría involucrar? Todos los detalles.
Jubilación y PUAM: así queda el haber mínimo y el bono extraordinario
ANSES actualizó los montos y el calendario de la PUAM para septiembre 2025: el haber representa el 80% de la jubilación mínima, más un bono extraordinario mensual.
La Provincia impulsa Memoria Joven con Abuelas de Plaza de Mayo
El gobierno bonaerense otorgó un subsidio a Abuelas para el proyecto que promueve la formación de jóvenes en memoria histórica y derechos humanos.
Ranking de gobernadores e intendentes: Los mejores posicionados
Se calentó el ranking de septiembre: gobernadores e intendentes con subas y caídas sorpresivas. El top 3 tiene nombres que no esperabas. Todos los detalles.