El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá esta tarde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. El mercado espera una leve desaceleración de la inflación minorista respecto del 1,9% registrado en julio, en un escenario marcado por la volatilidad cambiaria, la cercanía de las elecciones y el impacto de los precios regulados.

Estimaciones de las consultoras privadas

Las proyecciones de distintas consultoras ofrecen un adelanto sobre el posible resultado. De acuerdo con C&T Asesores Económicos, la inflación de agosto se habría ubicado en torno al 1,6%. El informe de la firma señaló que el rubro de mayor incidencia fue vivienda, que explicó más de la mitad del alza mensual, aunque la suba fue más baja que la del mes anterior.

En la misma línea, Libertad y Progreso estimó un avance del 1,7%. Según la consultora, la baja respondió a la estabilidad de algunos bienes de consumo masivo y al retroceso de ciertos alimentos frescos, pese a la presión del dólar y de los ajustes tarifarios.

Por su parte, Analytica calculó que la inflación se habría desacelerado a 1,8%, impulsada por aumentos en educación y combustibles, pero contenida por el comportamiento de los alimentos.

Los datos de la Ciudad de Buenos Aires

El Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires informó que el Índice de Precios al Consumidor porteño subió 1,6% en agosto, acumulando un incremento interanual del 37,4%.

En lo que va del año, entre enero y agosto, la inflación porteña alcanzó el 20%. Entre los rubros que más aumentaron se destacaron salud, con un alza del 3,8%, educación con 2,1% y transporte con 3%. En contraste, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron solo 1%, lo que moderó el índice general.

Aunque los números de la Ciudad no son extrapolables a todo el país, suelen anticipar la tendencia que luego refleja el Indec.

Qué proyecta el Relevamiento de Expectativas de Mercado

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central en base a las proyecciones de consultoras y analistas, estimó para agosto una suba del 2,1%. Para septiembre anticipó un 1,8% y para octubre un 1,7%.

De acuerdo con estos cálculos, la inflación cerraría 2025 en 28,2%. Los analistas advierten que la evolución dependerá de factores como el dólar, los precios regulados y las decisiones del Gobierno en el tramo final del proceso electoral.

El rol del dólar y la incertidumbre política

El mercado también sigue de cerca la relación entre la inflación y el tipo de cambio. Según el REM, el dólar mayorista se ubicaría en torno a los $1.441 hacia fines de diciembre. Sin embargo, las proyecciones fueron realizadas antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y previas a la reacción del mercado, que en septiembre llevó al dólar oficial por encima de los $1.400.

Los analistas coinciden en que la reciente volatilidad cambiaria y la posibilidad de ajustes en combustibles y tarifas podrían ejercer presión sobre la inflación en el corto plazo, incluso si agosto muestra un leve alivio en la medición del Indec.