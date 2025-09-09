Bomba fiscal: el Gobierno recorta fuerte para no romper con el FMI
Luis Caputo aprieta el gasto y reaviva la motosierra: el Gobierno vuelve a meter motosierra: ajuste del 17% en agosto para no romper con el FMI.Política09 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Gobierno nacional ajustó con fuerza en agosto. Tras una caída del 2,4% real en la recaudación tributaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a profundizar los recortes en el gasto público para sostener la promesa central del programa económico: el superávit fiscal.
Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el gasto devengado de la Administración Pública Nacional (APN) se desplomó un 17,6% interanual en términos reales, mientras que los ingresos del mes también marcaron una baja del 1,7% respecto al mismo mes de 2024.
El superávit como objetivo innegociable
Desde el inicio de la gestión libertaria, el presidente Javier Milei y su equipo económico repiten que el ancla fiscal no se negocia. Para eso, el Gobierno prioriza el ajuste por gasto antes que subir impuestos. Pero mantener ese equilibrio se vuelve más complejo con la economía estancada y una inflación que no termina de ceder.
En lo que va del año, la APN acumula ingresos por $92,3 billones, con una suba del 14% real, mientras que los gastos suman $76 billones, con una caída real del 3%. Sin embargo, agosto marcó un quiebre: la motosierra, que venía más aflojada, volvió a girar con fuerza.
Recortes sector por sector: quiénes pierden más
Según ASAP, los Gastos Corrientes cayeron 17,6% interanual en términos reales. Las únicas partidas que crecieron fueron Prestaciones de la Seguridad Social (+14,9%) y Transferencias a Universidades (+2,2%). El resto sintió el rigor del ajuste.
Entre los recortes más significativos del mes:
Remuneraciones: -8,5%
Bienes y Servicios: -16,7%
Transferencias Corrientes totales: -18,4%
- Al sector privado: -5,8%
- A empresas públicas, fideicomisos y otros entes: -49,3%
- A provincias: -25,6% (primera caída del año)
En cuanto al Gasto de Capital, el desplome fue aún más brutal: -64,9% interanual. Si se lo compara con agosto de 2023, la caída alcanza el 87,8%, lo que refleja el virtual parate de la obra pública nacional.
La presión del Congreso y el dilema con el FMI
El escenario se complica aún más con el Congreso aprobando leyes que aumentan el gasto no previsto en el Presupuesto. Tal es el caso de la emergencia para personas con discapacidad, cuyo veto el Gobierno no logró sostener. También están en debate leyes sobre Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles.
De acuerdo con un informe del IERAL, el equipo de Caputo deberá aplicar un ajuste adicional del 14% real en el gasto no automático entre agosto y diciembre, si quiere cumplir con la meta de superávit primario de 1,6% del PBI pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De lo contrario, podría alcanzarse apenas un 1,3%.
Dónde hay margen para seguir ajustando
El informe del IERAL señala que, si bien el gasto primario sube 2,4% real en lo que va de 2025, aún está 29% por debajo del nivel de 2023. El gasto en Personal, por ejemplo, bajó 6% en 2025 y acumula un ajuste del 24% respecto a hace dos años.
Algunos rubros siguen cayendo:
- Subsidios energéticos: -56% en los primeros siete meses
- Transferencias a empresas públicas: -45% vs. 2024 y -64% vs. 2023
- Gasto en funcionamiento: aunque sube 28% este año, sigue 18% abajo respecto a 2023
En contraste, otros gastos aumentaron:
- Jubilaciones: +20% real en 2025, pero aún 10% por debajo de 2023
- AUH: +33% este año, con un salto de 55% frente a 2023
¿Alcanza el ajuste para llegar a la meta?
La gran pregunta que sobrevuela el Palacio de Hacienda es si, con este nivel de recorte, el Gobierno podrá cumplir con el FMI sin romper el frente político. Cada recorte adicional tiene un costo social y político que se multiplica con el clima postelectoral y la falta de respaldo legislativo.
Por ahora, Caputo pisa el acelerador del ajuste con la esperanza de evitar un nuevo desencuentro con el Fondo. Pero con una economía que sigue en modo recesivo y con las provincias en pie de guerra por los fondos, la presión para aflojar podría volver en cualquier momento.
