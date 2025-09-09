Ranking de gobernadores e intendentes: Los mejores posicionados

En septiembre de 2025, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, volvió a encabezar el ranking nacional de imagen positiva entre gobernadores, con un 61,2% de aprobación por parte de sus co-provincianos. El podio lo completan Gustavo Valdés (Corrientes), con un 60,9%, y Ignacio Torres (Chubut), con 59,1%.

Estos tres mandatarios lograron sostener altos niveles de aprobación en sus distritos, en un contexto político donde la gestión territorial cobra cada vez más protagonismo.

Los que salieron mal parados

En el otro extremo de la tabla se encuentran tres mandatarios provinciales con números preocupantes. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, figura último con 44,4% de imagen positiva. Lo siguen Ricardo Quintela (La Rioja) con 45,6%, y Rolando Figueroa (Neuquén), que obtuvo 47,5%.

Figueroa, además, fue el gobernador que más cayó en imagen este mes, con una disminución del -3,4% respecto a la medición anterior.

El que más creció

La sorpresa del mes la dio Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien incrementó su imagen positiva en un 2,9%, siendo el mandatario con mayor crecimiento en todo el país. En medio de una coyuntura compleja en el conurbano, esta suba se destaca dentro del tablero político nacional.

Ranking federal de intendentes: Top 3 del mes

En el ámbito municipal, el Ranking Federal de Intendentes dejó al correntino Eduardo Tassano (Corrientes Capital) en la cima, con un 62,0% de imagen positiva. Le siguen Leonardo Stelatto (Posadas) con 60,4%, y Ulpiano Suárez (Mendoza Capital) con 60,2%.

Estos jefes comunales se consolidan como figuras de referencia en sus respectivas ciudades, manteniendo un vínculo fuerte con sus vecinos.

Los intendentes con peor imagen

El intendente con menor imagen positiva en septiembre fue Pablo Grasso (Río Gallegos), quien apenas alcanzó un 36,4%. Le siguen Emiliano Durand (Salta Capital) con 37,1%, y Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), con un 37,6% de aprobación.

Estos números reflejan una caída sostenida en el respaldo local y podrían tener impacto en el escenario electoral de sus distritos. La jefa comunal de Santiago del Estero, Norma Fuentes, fue la intendente que más creció en imagen este mes: +3,1% respecto a la última medición. Un dato que refuerza su posicionamiento dentro de la política del norte argentino.