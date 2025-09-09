Quintela cargó contra Milei tras el triunfo del peronismo: “Unidos, somos invencibles”
El gobernador, Ricardo Quintela, celebró la victoria peronista y le envió un mensaje a Milei: “Así no se gobierna, el pueblo ya reaccionó con los votos”.Política09 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se metió de lleno en el análisis del escenario político tras las elecciones bonaerenses, donde Fuerza Patria logró un triunfo categórico. Desde su provincia, el mandatario peronista no dudó en enviarle un mensaje directo al presidente Javier Milei, y calificó de “crueles” las políticas económicas del actual Gobierno.
“El peronismo unido, organizado y con compromiso militante, es prácticamente invencible”, lanzó Quintela, en declaraciones radiales reproducidas por NA. Para el mandatario, los resultados en la provincia de Buenos Aires reflejan el hartazgo del pueblo argentino frente al rumbo del Gobierno nacional.
Críticas al gabinete y a la “mirada porteña”
En una entrevista concedida a Splendid AM 990, el gobernador riojano fue más allá y apuntó contra la composición del gabinete nacional. Según dijo, “el Gabinete es en un 94% capitalino”, y eso explica —a su entender— el desconocimiento del Gobierno sobre el interior del país.
“No hay una mirada de las provincias. Tampoco conocen la idiosincrasia de nuestros pueblos, ni las necesidades que tiene nuestra gente”, aseguró, remarcando que el oficialismo no está conectado con las realidades del territorio.
“El pueblo reaccionó con los votos”
Para Quintela, la contundente derrota del oficialismo en Buenos Aires representa una señal clara del electorado. “Un Presidente que llega para aplicar políticas crueles, que tiene una actitud de genuflexión ante los poderosos y de dictador ante los débiles, lleva a que el pueblo reaccione como reaccionó a través de los votos”, disparó el gobernador.
En ese marco, consideró que Javier Milei no fue elegido para esto. “Fue elegido para corregir los errores que supuestamente tenía el gobierno anterior, pero no para generar más hambre, miseria y desesperanza”, señaló.
El respaldo a Kicillof y un mensaje político
Quintela también aprovechó la ocasión para felicitar al gobernador Axel Kicillof, a quien elogió por “el mensaje firme, contundente, pero con mucha humildad” que le transmitió al Presidente. Según el riojano, la contundencia de los resultados en Buenos Aires es una muestra de que la sociedad no acompaña el modelo actual.
“No se entiende para qué se elige un gobernante si no es para generar oportunidades de bienestar para nuestra gente”, reflexionó, dejando en claro que las políticas actuales chocan con esa expectativa social.
