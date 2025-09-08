Decanos de la UBA le piden al Gobierno que no vete la Ley de Financiamiento Universitario

En un gesto sin precedentes, los decanos de las trece facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto al rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, exigieron públicamente que el presidente Javier Milei no vete la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada por el Congreso.

El pedido fue difundido mediante un video institucional publicado en redes sociales y en los canales oficiales de la universidad. El mensaje, que dura apenas un minuto, plantea con claridad las preocupaciones de la comunidad académica: la continuidad del funcionamiento institucional, la permanencia de los mejores docentes, y la necesidad urgente de financiamiento para sostener la calidad educativa.

“Queremos seguir enseñando”: la UBA alza la voz

Con una narrativa emotiva pero firme, las autoridades académicas remarcaron: “Queremos seguir enseñando. Queremos seguir aprendiendo. Dentro de nuestras aulas. Con tranquilidad. Que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones.”

En su pronunciamiento, también alertaron sobre la creciente pérdida de docentes, investigadores y personal no docente que se ven forzados a abandonar sus cargos por no poder sostener sus ingresos frente a la inflación. Desde marzo, la universidad declaró el estado de emergencia salarial, en un contexto que califican como crítico y sin precedentes desde la vuelta a la democracia.

¿Qué dice la ley que aprobó el Congreso?

El proyecto sancionado por ambas cámaras contempla medidas clave para el sistema universitario nacional. Entre los principales puntos se destacan:

Convocatoria a negociaciones paritarias para actualizar salarios según inflación.

Actualización automática de los gastos operativos de las universidades públicas.

Creación de fondos específicos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y proyectos académicos.

Aumento gradual del financiamiento estatal desde el 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.

El pedido de las autoridades de la UBA apunta a que esta norma sea reglamentada cuanto antes por el Poder Ejecutivo, evitando repetir el escenario de 2024, cuando una ley similar fue vetada por el presidente Milei, lo que, según los decanos, provocó una pérdida del 50% del poder adquisitivo en los sueldos del sector universitario.

La UBA aclara: “No se trata de ideologías”

En su comunicado, los decanos remarcaron que este reclamo no responde a posicionamientos partidarios ni ideológicos, sino que busca preservar el valor colectivo de la educación pública.

“No se trata de ideologías. No se trata de partidismos. Se trata de cuidar lo que nos une: la educación pública. Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos.”

Desde la gestión universitaria señalan que la falta de una política de financiamiento clara genera incertidumbre sobre la planificación académica e investigativa. A eso se suma la dificultad para garantizar derechos básicos a estudiantes y trabajadores dentro de las instituciones.

Una universidad en estado de emergencia

La Universidad de Buenos Aires, que fue epicentro de múltiples movilizaciones a lo largo de 2024, reitera que sin un financiamiento adecuado será imposible sostener la excelencia académica que caracteriza a la casa de estudios.

El mensaje institucional concluye con una consigna que ya se volvió lema entre docentes y estudiantes: “Cuidemos lo que nos une. Cuidemos la educación pública. Cuidemos la UBA.”