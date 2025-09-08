En una muestra inédita de rechazo hacia la actual conducción del Ministerio de Defensa, los militares de las tres fuerzas votaron abrumadoramente al peronismo en la elección bonaerense, según reveló un sondeo interno de las propias Fuerzas Armadas.

El informe, que circula dentro del ámbito castrense, expone que Fuerza Patria arrasó con el 80% de los votos en el Ejército, el 60% en la Fuerza Aérea y un 55% en la Armada, históricamente menos afín al justicialismo.

Cómo se realizó el sondeo entre los uniformados

La encuesta fue impulsada como parte de un sondeo interno habitual que realizan las oficinas de personal en cada unidad militar, y que sirve como termómetro político dentro de los cuarteles.

Según pudo reconstruir este medio, los datos surgen del relevamiento en unidades clave como Campo de Mayo, Puerto Belgrano, El Palomar, Morón, Punta Indio y Arana, entre otras. En estos lugares, tanto oficiales como suboficiales participan regularmente del sondeo, que no tiene carácter oficial pero goza de alta credibilidad dentro del ámbito militar.

La interna militar: tres tercios con posturas políticas definidas

Un oficial con conocimiento del proceso explicó que "los suboficiales suelen ser mayoría en este tipo de encuestas", y que la idea de un Ejército homogéneamente antiperonista "es un mito que no resiste el archivo".

“En el Ejército tenés tres tercios”, explica el uniformado. “Un 33% nacionalista o peronista, otro 33% liberal, amante de los favores a Estados Unidos, y un 33 que varía. Pero hoy, lo que manda es la situación económica”.

Agrega que los sueldos de tenientes coroneles para abajo se ubican apenas por encima de la línea de pobreza, lo que influye de forma directa en la orientación del voto: “Cuando ves a tu familia sin obra social y a tus compañeros sin atención médica, no votás con ideología, votás con bronca”, sentenció.

El factor Petri y la crisis sanitaria en las FFAA

El masivo respaldo a Fuerza Patria es leído por muchos dentro de las Fuerzas como un fuerte voto castigo contra la gestión de Luis Petri, actual ministro de Defensa del gobierno de Javier Milei.

Durante su paso por el ministerio, Petri enfrentó una profunda crisis en la obra social militar, que dejó a miles de efectivos, activos y retirados, sin cobertura médica. A eso se le suma la amenaza de cierre de empresas estratégicas como Coviara o Tandanor, lo que generó un fuerte malestar entre los cuadros militares, especialmente en el Ejército.

“Es un mensaje claro. Los oficiales están hartos de ser usados como cartel político y después abandonados”, deslizó una fuente cercana al sector.