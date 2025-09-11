Pisano apuntó contra Milei: "Basta de vetos"

Desde X, el intendente de Bolívar y senador electo por la séptima sección electoral (Fuerza Patria), Marcos Pisano, se manifestó en contra de los vetos del presidente Javier Milei.

Concretamente, dijo "Es momento de construir consensos y sembrar acuerdos con base en el diálogo para proteger a la Universidad Pública".

Cabe indicar que, tras la derrota electoral que obtuvo el partido libertario en la Provincia, Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario.

En efecto, Milei remitió al Congreso este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario y la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles.

Cabe recordar que la iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, que, sin embargo, no llegaba a los dos tercios. Esa es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original.

La ley vetada por Milei había sido impulsada originalmente por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Se trata de un proyecto que establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar por inflación automáticamente. También ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumentar las becas, entre otros puntos.

En el veto, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno señala que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar de manera clara las fuentes de los recursos para su financiamiento.