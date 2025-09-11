Otermín: "Hoy abrazamos nuestra historia y miramos al futuro con esperanza"
"Nos encontramos en el Teatro del Municipio, con Daniela, Sol y Sofía, junto a vecinos, vecinas y referentes de nuestras instituciones, para celebrar el aniversario de Lomas de Zamora. Hace 164 años nació nuestra ciudad como Pueblo de la Paz, la Cultura y el Trabajo. Hoy abrazamos nuestra historia y miramos al futuro con esperanza", dijo Otermín.
Desde redes, agregó "Gobernar este lugar maravilloso consiste en muchas tareas cotidianas, simultáneas, algunas de ellas difíciles y desafiantes en la escasez. Y dentro de esas múltiples tareas, hay una especial, que consiste en proteger nuestra esencia histórica".
El alcalde fue contundente "Porque no se puede cuidar ni amar lo que no se conoce. Por eso en este camino al Bicentenario que ya empezamos a transitar queremos conjugar lo mejor de la tecnología con la tradición de mirarnos a los ojos que hace posible el lazo social, y queremos hacerlo divulgando nuestra historia con orgullo, en lo simbólico y en lo concreto".
"Con esa convicción, quiero invitarlos a todos este sábado 13 de septiembre a participar de las Jornadas Solidarias de la Comunidad que se van a realizar en simultáneo en las 14 ciudades de Lomas. Es una manera de poner nuestro granito de arena para mejorar barrios y honrar lo que soñaron para la posteridad los pioneros", indicó.
"Ojalá el 10 de septiembre de 2061 nos encuentre juntos, desde donde estemos, con la tranquilidad de saber que hicimos las cosas bien para dejarles un lugar mejor a nuestros hijos y que habrá otros hombres y mujeres que van a caminar después como alguna vez lo hicimos nosotros. Como lo estamos haciendo ahora. Como lo vamos a hacer hasta el último suspiro", cerró.
