La provincia de Buenos Aires oficializó este miércoles el “Programa de Mejora Continua del Turismo Bonaerense”, una iniciativa que busca fortalecer la profesionalización del sector, promover la articulación público-privada y generar decisiones basadas en evidencia en toda la cadena productiva turística.

La medida, aprobada mediante la Resolución Nº 340/2025, apunta a diversificar la oferta turística, fomentando tanto destinos tradicionales como emergentes, y apoyando el desarrollo de las economías locales. El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de Augusto Costa, explicó que el programa implementará estrategias integrales que involucren al sector público, privado, académico y la sociedad civil.

Profesionalización y análisis del sector

El plan contempla la creación de mesas de trabajo regionales con representantes de distintos actores de la cadena turística. El objetivo es elaborar diagnósticos, definir estrategias conjuntas y brindar asistencia técnica a los prestadores locales para mejorar la planificación, diseño, implementación y evaluación de iniciativas turísticas.

Además, se prevén operativos de medición del gasto turístico y del impacto económico, investigaciones temáticas y la generación de informes a nivel local, regional y provincial. La iniciativa considera distintas modalidades de turismo según los motivos del viaje: reuniones, eventos o ocio.

El programa incluye asistencia técnica en calidad turística, fomentando estándares de mejora continua y fortaleciendo la competitividad de los destinos bonaerenses. También se desarrollarán instancias de formación para capacitar a los distintos actores del sector.

Articulación académica y sociedad civil

Un eje central del programa es el vínculo con universidades y entidades de la sociedad civil, que colaborarán en la generación de conocimiento científico aplicado a la actividad turística. Los convenios permitirán impulsar investigaciones y estudios que aportarán valor agregado a los productos turísticos de la provincia.

La Subsecretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, será la autoridad de aplicación del programa, con facultad para suscribir convenios, dictar normativa complementaria y coordinar la ejecución de todas las acciones previstas.

Turismo bonaerense en crisis

La presentación del programa se produce en un contexto de fuerte retroceso del turismo interno en la provincia. Según la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez, la temporada invernal 2025 registró “una baja de más de 10% respecto al año pasado, que ya había sido malo, y una caída en el consumo de más de un 20%”.

Martínez señaló que la pérdida de competitividad frente a destinos internacionales afectó especialmente a la Costa Atlántica, y destacó que la reducción de la estadía promedio y del gasto turístico puso en riesgo las fuentes de empleo del sector. “Se está convirtiendo en el peor fantasma que podemos imaginar, casi al nivel de la pandemia; pasa que en la pandemia el Estado se hizo más presente que nunca para asistir”, advirtió.

La funcionaria criticó la falta de políticas del Gobierno nacional para incentivar el turismo interno y remarcó la necesidad de un trabajo conjunto con municipios y el sector privado: “No es el enemigo. Así como lo plantea el Gobierno nacional, que plantea al Estado como el enemigo, se busca construir desde ese mismo relato que quienes somos gestores del campo nacional y popular no queremos al empresariado, y nada más lejano que eso”.