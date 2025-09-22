Estados Unidos promete respaldo a Milei en medio de la crisis
El Tesoro de EE.UU. dijo que hará “lo necesario” para sostener a Milei. Todas las miradas puestas en Nueva York. ¿Llega el salvavidas que espera el mercado?Política22 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a “hacer lo necesario” para apoyar a la Argentina. En un mensaje publicado en X, confirmó que Washington evalúa mecanismos de asistencia para sostener la frágil estabilidad financiera del país.
“Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, sostuvo el funcionario, al enumerar posibles medidas como líneas de swap de monedas, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda soberana en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.
La declaración llega en un momento de máxima tensión cambiaria y con el Banco Central al borde de quedarse sin reservas líquidas.
Milei confirmó viaje a Nueva York
El anuncio de Bessent tuvo reacción inmediata de Javier Milei, que agradeció públicamente el respaldo de Washington.
“Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino”, escribió el mandatario, antes de confirmar su viaje a Estados Unidos: “Nos vemos el martes en Nueva York”.
El presidente también reposteó el mensaje de su ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó de “invaluable” el compromiso norteamericano. “Gracias Secretario Scott Bessent por su apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!”, publicó.
El impacto en el mercado financiero
La promesa de ayuda repercutió de inmediato en los mercados. Los bonos soberanos argentinos registraron subas de hasta 11%, mientras que el riesgo país frenó su escalada tras rozar los 1.500 puntos básicos.
El escenario de los días previos había sido crítico: el Banco Central se desprendió de más de USD 1.100 millones en apenas tres jornadas para intentar contener la presión cambiaria, y en la última rueda vendió USD 678 millones.
Al mismo tiempo, los fondos de inversión de renta fija sufrieron retiros por más de $500.000 millones, reflejando la búsqueda de cobertura en dólares y la creciente desconfianza en la sostenibilidad del esquema vigente.
Reunión clave en Nueva York
El encuentro de mañana en Nueva York, entre Milei y Bessent, será determinante para definir el alcance de la asistencia financiera.
Los analistas advierten que sin un desembolso externo, Argentina enfrentará dificultades para cumplir con los USD 10.000 millones en vencimientos previstos para enero y julio de 2026.
En ese contexto, el mercado espera que el Tesoro de Estados Unidos active parte de los mecanismos mencionados para evitar un escenario de mayor devaluación o incluso una reestructuración de deuda.
