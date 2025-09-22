El canciller Gerardo Werthein salió a aclarar los rumores que circularon durante el fin de semana acerca de un supuesto préstamo de 30.000 millones de dólares de Estados Unidos a Argentina. En diálogo con Radio Mitre, aseguró que la información es falsa y que no hubo conversaciones formales ni acuerdos con el Tesoro norteamericano sobre esa cifra.

“Eso es falso. No han comenzado negociaciones y, si las hubiera, se hacen bajo ciertos parámetros. Nunca hubo una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura”, sostuvo Werthein.



El presidente Javier Milei viajará esta tarde a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Allí escuchará el discurso de Donald Trump y luego mantendrá una reunión bilateral. Según explicó Werthein, el encuentro será “más tres”, es decir, con tres funcionarios de cada lado, y estará enfocado únicamente en la relación bilateral y la situación de Argentina, descartando negociaciones financieras extraordinarias.

“Es muy auspicioso que el presidente Trump se tome el tiempo de hacer una reunión bilateral con el presidente Milei. Esto muestra un fuerte apoyo a lo que se está haciendo en Argentina y comprender que los procesos tienen sus ataques de tos, esto son las elecciones”, indicó el canciller.

El viaje se postergó un día, por lo que la reunión de Milei con el ministro de Economía, Luis Caputo, y las autoridades del FMI quedó reprogramada para el martes. Werthein aclaró que, si llegara a haber algún tipo de negociación con Estados Unidos, sería mucho más exigua, pero hasta ahora no se ha iniciado ningún proceso formal.

Javier Milei junto a Donald Trump.



Aclaraciones sobre deuda y estabilidad

El canciller también destacó que los rumores sobre un préstamo multimillonario generaron numerosas especulaciones. Subrayó que el Gobierno trabaja en cumplir con todos sus compromisos financieros y que la prioridad es mantener la estabilidad de los mercados en un contexto electoral.

“Todos sus procesos tienen turbulencias, y estamos seguros de que este es uno de esos momentos, que durará hasta las elecciones. Como gobierno se está trabajando en la búsqueda de la mejor salida, que siempre va a ser del lado de los cumplimientos de los compromisos. Argentina no tiene pensando incumplir nada”, aseguró Werthein.

En cuanto al discurso de Milei en la ONU, el canciller señaló que "será alineado con nuestra política, serio, profundo y cuidadoso", sin adelantar más detalles.