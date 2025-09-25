El Municipio de Coronel Suárez avanza con acciones concretas que refuerzan dos pilares fundamentales para la comunidad: la educación y la infraestructura. En ese marco, el intendente interino Mauro Moccero encabezó la entrega de aportes económicos a instituciones educativas del distrito y, al mismo tiempo, celebró la inversión provincial destinada a la repavimentación de la emblemática Ruta 76.

En este sentido, Moccero subrayó la importancia de seguir acompañando a las escuelas del distrito. “La educación es la base del desarrollo de nuestras comunidades, por eso desde el Municipio seguimos acompañando y apoyando a las instituciones educativas”, expresó el jefe comunal.

Las instituciones que recibieron aportes municipales fueron el Jardín de Infantes N° 910, el Colegio Nacional, la Escuela de Educación Secundaria N° 5, las Escuelas de Educación Primaria N° 14 y N° 20, el Centro de Educación Complementaria N° 801 y la Escuela de Educación Secundaria N° 8. El intendente interino reafirmó que estas acciones buscan fortalecer el trabajo de cada establecimiento y ratificó el compromiso de la gestión local con la educación pública y el trabajo articulado con la comunidad educativa.

A la par de este acompañamiento a las instituciones, la gestión municipal celebró el inicio de una obra largamente esperada en el sudoeste bonaerense: la repavimentación de la Ruta Provincial N° 76, considerada la más escénica de Buenos Aires por su recorrido a través de la Sierra de la Ventana.

La obra es posible gracias a las gestiones del intendente Ricardo Moccero ante el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y contempla una intervención integral en 38 kilómetros. Los trabajos incluyen 30 kilómetros de repavimentación, 8 de reconstrucción total de la calzada con material reciclado, pavimentación de banquinas, reparación de siete puentes, nueva señalización horizontal y vertical, además de la instalación de 38 luminarias LED en la rotonda de San Eloy y un nuevo sistema de iluminación en el cruce con la Ruta 85.

El ministro Katopodis destacó la importancia de la obra para la región: “En Coronel Suárez, como en cada municipio de la provincia, todos los días el gobernador Axel Kicillof toma decisiones en favor de la producción, la seguridad y el desarrollo de las y los bonaerenses. La transformación de esta ruta beneficia al turismo, la producción regional y la industria agrícola-ganadera”.

La Ruta 76 tiene también un valor cultural y simbólico. Se trata de un camino que inspiró al músico Ricardo Iorio, quien le dedicó la canción Bonaerense Ruta 76. Hoy, un monolito recuerda su figura a la vera de este corredor que une tradición, identidad serrana y desarrollo productivo.

Por su parte, el intendente interino Mauro Moccero expresó su satisfacción por la concreción de esta obra: “Es una enorme alegría ver cómo las gestiones de Ricardo junto al gobernador Axel Kicillof se traducen en obras concretas para nuestro distrito. La Ruta 76 no solo es clave para el turismo y la producción, sino que también representa parte de nuestra identidad cultural y regional. Con obras como esta, seguimos garantizando futuro y desarrollo para Coronel Suárez”.

De esta manera, el distrito avanza en un camino de fortalecimiento de la educación pública y mejoras en infraestructura vial, con un Estado municipal y provincial que trabajan de manera articulada para garantizar progreso y calidad de vida a la comunidad.