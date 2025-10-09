Otermín: "Para el Gobierno de la Comunidad, la salud es una prioridad absoluta"

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, recibió al senador Eduardo Wado De Pedro y juntos participaron de un operativo de salud integral.

Municipales09 de octubre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

"Vinimos al Polideportivo La Noria de la ciudad de Fiorito, Comunidad de D10S, por tercer año consecutivo con el senador nacional por la provincia de Buenos Aires y amigo de Lomas, Wado de Pedro, a participar de un súper operativo de salud integral", contó el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin.

Lomas3

Sobre el Operativo, agregó. "Lo organizamos uniendo fuerzas desde el Municipio, la iglesia Catedral de la Fe junto al pastor Osvaldo Carnival y la Fundación Hand of Hope, con médicos y médicas de Estados Unidos que vinieron especialmente a atender a nuestros vecinos y vecinas". 

"Muchísimas personas, especialmente chicos, tuvieron la oportunidad de realizarse controles médicos de diferentes especialidades y completar sus calendarios de vacunación", destacó el alcalde.

Lomas2

Y apuntó contra el gobierno que encabeza Milei: "En tiempos en donde hay un Gobierno nacional que ha desertado de sus funciones y abandonado a las familias, es fundamental que haya un estado local presente coordinando con las instituciones para cuidar la vida de nuestra gente".

Lomas

Por último, le agradeció a De Pedro: "Gracias por estar siempre a disposición de los lomenses, viendo cómo dar una mano a la comunidad!".

