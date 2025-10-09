El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, lanzó duras críticas al presidente Javier Milei tras la inauguración de la planta de la empresa Lamb Weston en Mar del Plata, una inversión extranjera que —según recordó— fue gestionada por el exministro de Economía Sergio Massa.

En sus redes sociales, Guerrera escribió: “Todo lo que Javier Milei trajo de Estados Unidos fue deuda y más deuda. Cualquier buena noticia de este gobierno, de la índole que sea, tiene una sola particularidad: nunca podría haber sido gestionada por él. ¿Qué le queda? Apropiarse de los logros de Sergio Massa”.

El mensaje del legislador bonaerense se dio luego de que Milei encabezara el acto de inauguración de la planta, una de las más grandes de Sudamérica, que generará miles de puestos de trabajo en la región.

La inversión que gestionó Massa

La crítica de Guerrera se enmarca en una inversión que comenzó a tomar forma durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. En 2022, el entonces ministro realizó un viaje clave a Estados Unidos para cerrar el acuerdo con Lamb Weston, multinacional líder en la producción de papas fritas congeladas a nivel mundial.

“Nos reunimos con Brent Baglien, director de Asuntos Gubernamentales de Lamb Weston y Federico Peralta Ramos, CEO de la empresa, para conocer los avances de esta inversión que generará más de 200 puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos”, había señalado Massa en su momento, tras concretar la negociación que permitió el desembarco del gigante estadounidense en la Argentina.

El encuentro se dio en el marco de una política orientada a fomentar las inversiones extranjeras y posicionar al país como polo productivo y exportador, con la meta de que el 90% de la producción tenga destino internacional.

Un proyecto que transformó a Mar del Plata

La obra se puso en marcha en 2023 y fue seguida de cerca por la comunidad marplatense, ya que representó una de las mayores construcciones privadas de los últimos tiempos. Además de los más de 200 empleos directos y 3.000 indirectos, la instalación de la planta motivó la creación de una nueva vía marítima a Brasil, especialmente diseñada para la exportación del producto terminado.

“Cuando iniciamos esta inversión hace algunos años, era más que un plan, era una promesa: de fortalecer nuestro abastecimiento global, de producir cerca de donde crecen nuestras papas y de servir a nuestros clientes con excelencia. Hoy, al ver esta planta en funcionamiento, esa promesa se hizo realidad”, expresó Mike Smith, presidente y director ejecutivo de Lamb Weston, durante la inauguración.

La planta, emplazada en el Parque Industrial de Mar del Plata, demandó una inversión de 250 millones de dólares acordada en aquel primer encuentro entre Massa y los ejecutivos de la compañía.

Un reclamo político con tono económico

Guerrera utilizó este contexto para remarcar las diferencias entre la actual gestión y la anterior, señalando que los logros que el Gobierno presenta como propios son en realidad el resultado de políticas económicas impulsadas por la administración de Massa.

Su mensaje también apunta a cuestionar la ausencia de nuevas inversiones extranjeras durante el actual gobierno y el aumento del endeudamiento externo en los primeros meses de gestión.

De esta manera, la frase del titular de la Cámara baja bonaerense sintetizó la tensión entre el oficialismo nacional y los sectores peronistas, que acusan a Milei de “adjudicarse logros ajenos” en materia productiva y de inversión.