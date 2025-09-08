Alexis Guerrera: "Los bonaerenses entendieron que nadie se salva solo"

"Siempre voy a ser un eterno agradecido a mi pueblo y a la Cuarta Sección Electoral. Siempre", escribió Guerrera en redes.

"Estas elecciones fueron particulares. Se trataba de poner un freno a Milei, de proteger nuestros derechos, de dar un mensaje claro: en General Pinto y en el noroeste bonaerense no hay lugar para la motosierra. Y lo dimos", resaltó el legislador.

"Feliz en lo personal pero más orgulloso de las y los bonaerenses, que entendieron que, pase lo que pase, nunca nadie se salva solo", analizó.

E indicó "Un agradecimiento enorme a nuestros militantes, a los que confiaron en nosotros con su voto pero también a los que no. A los que nos dieron al espalda o nos hicieron alguna crítica constructiva. Todo nos ayuda a crecer".

Rumbo a octubre

Guerrera indicó "En lo que viene, como lo hicimos ayer y siempre, vamos a volver a abrazarlos porque la esencia no cambia, es la misma: seguir mejorando General Pinto y la Provincia juntos".