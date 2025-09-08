Alexis Guerrera: "Los bonaerenses entendieron que nadie se salva solo"

El titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, analizó el resultado de los comicios legislativos en donde Fuerza Patria obtuvo amplio triunfo.

Legislativas08 de septiembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

"Siempre voy a ser un eterno agradecido a mi pueblo y a la Cuarta Sección Electoral. Siempre", escribió Guerrera en redes.

Guerrera

"Estas elecciones fueron particulares. Se trataba de poner un freno a Milei, de proteger nuestros derechos, de dar un mensaje claro: en General Pinto y en el noroeste bonaerense no hay lugar para la motosierra. Y lo dimos", resaltó el legislador. 

PisanoPisano resultó electo senador: "Se arranca con fuerza"

"Feliz en lo personal pero más orgulloso de las y los bonaerenses, que entendieron que, pase lo que pase, nunca nadie se salva solo", analizó.

E indicó "Un agradecimiento enorme a nuestros militantes, a los que confiaron en nosotros con su voto pero también a los que no. A los que nos dieron al espalda o nos hicieron alguna crítica constructiva. Todo nos ayuda a crecer".

Rumbo a octubre

Guerrera indicó "En lo que viene, como lo hicimos ayer y siempre, vamos a volver a abrazarlos porque la esencia no cambia, es la misma: seguir mejorando General Pinto y la Provincia juntos".

¿Creés que el resultado de estas elecciones legislativas va a modificar la política nacional?

Si, mucho

Poco

Nada

