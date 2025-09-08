Alexis Guerrera: "Los bonaerenses entendieron que nadie se salva solo"
El titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, analizó el resultado de los comicios legislativos en donde Fuerza Patria obtuvo amplio triunfo.Legislativas08 de septiembre de 2025Soledad Castellano
"Siempre voy a ser un eterno agradecido a mi pueblo y a la Cuarta Sección Electoral. Siempre", escribió Guerrera en redes.
"Estas elecciones fueron particulares. Se trataba de poner un freno a Milei, de proteger nuestros derechos, de dar un mensaje claro: en General Pinto y en el noroeste bonaerense no hay lugar para la motosierra. Y lo dimos", resaltó el legislador.
"Feliz en lo personal pero más orgulloso de las y los bonaerenses, que entendieron que, pase lo que pase, nunca nadie se salva solo", analizó.
E indicó "Un agradecimiento enorme a nuestros militantes, a los que confiaron en nosotros con su voto pero también a los que no. A los que nos dieron al espalda o nos hicieron alguna crítica constructiva. Todo nos ayuda a crecer".
Rumbo a octubre
Guerrera indicó "En lo que viene, como lo hicimos ayer y siempre, vamos a volver a abrazarlos porque la esencia no cambia, es la misma: seguir mejorando General Pinto y la Provincia juntos".
Manuel Passaglia: "Rompimos la nefasta polarización entre los kirchneristas y los libertarios"
Desde redes, Manuel Passaglia (quien este domingo fue candidato a diputado provincial por HECHOS en la segunda sección electoral) se refirió a los resultados de los comicios.
Resultados: ¿Qué fuerza gana bancas en Diputados?
Informate con Grupo La Provincia sobre los resultados de los comicios bonaerenses. Nota de actualización permanente.
Resultados: ¿Qué fuerza gana bancas en el Senado?
Informáte con Grupo La Provincia sobre los resultados de los comicios bonaerenses.
Comisión $LIBRA: qué preguntas le enviaron a Milei y quiénes fueron citados
La comisión que investiga el caso $LIBRA avanzó con un pedido formal a Javier Milei y fijó citaciones clave en el Congreso para la próxima semana.
Secciones electorales bonaerenses: qué rol cumplen y a cuál pertenece tu municipio
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.
“La Matanza es la Quinta Provincia”: Espinoza resaltó el peso del distrito en las elecciones
El intendente de La Matanza y presidente de la FAM emitió su voto en la Escuela Primaria Nº153 de Villa Luzuriaga, acompañado por su familia, y destacó la importancia de la participación ciudadana.
Resultados: ¿Qué fuerza gana bancas en el Senado?
Informáte con Grupo La Provincia sobre los resultados de los comicios bonaerenses.