Pisano resultó electo senador: "Se arranca con fuerza"

En las elecciones celebradas este domingo, el intendente de Bolívar, Marcos Pisano, fue electo senador provincial por la séptima sección electoral en representación de Fuerza Patria.

Tras los festejos, Pisano compartió un escueto mensaje en sus redes: "Lunes que se arranca con Fuerza! Gracias Bolívar".

Fuerza Patria ganó en la séptima sección electoral y esto le permitió llevarse las tres bancas en juego en el Senado bonaerense. De esa forma, Pisano (quien estaba segundo en la boleta) obtiene su banca parlamentaria. Con su desembarco en el Senado, Eduardo Bucca volverá a la intendencia.

Bucca es senador provincial pero también es concejal electo, cargo en el que pidió licencia. Como Pisano deberá ser reemplazado por el primer concejal de su espacio, el hoy senador volverá a ocupar la intendencia como sustituto del actual alcalde cuando se convierta en senador.