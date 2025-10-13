Espinoza: "La Argentina de Milei ya fracasó"
Junto a Fernando Espinoza, Axel Kicillof y Verónica Magario; la juventud y la militancia de La Matanza brindó su apoyo a Jorge Taiana.Municipales13 de octubre de 2025Soledad Castellano
En la recta final, hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, se realizó un multitudinario plenario con miles de jóvenes, distintos sectores de la sociedad: docentes, comerciantes, empresarios, PyMes, trabajadores y militantes de La Matanza.
El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la vicegobernadora Verónica Magario; el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria (FP), Jorge Taiana, encabezaron un plenario de la militancia peronista en La Matanza en el miniestadio Juan Domingo Perón de González Catán.
“Estamos muy contentos por la respuesta que estamos teniendo por parte de la juventud. Se siente muy fuerte el cambio que quieren no solo los jóvenes de la provincia de Buenos Aires, sino los jóvenes de toda la Argentina”, expresó Fernando Espinoza y señaló: “Nuestra juventud ya no se banca más el manoseo que está llevando adelante Milei”.
“Esto que se siente desde la provincia de Buenos Aires, también es algo que late muy fuerte en el corazón de todas las provincias argentinas”, advirtió Fernando Espinoza y precisó: “Esta Argentina de Milei ya fracasó y por eso es muy importante ofrecer esta nueva propuesta de cambio para la Argentina con un peronismo renovado y con unidad nacional, porque la unidad del peronismo es la victoria de las mayorías populares”.
En ese marco, Axel Kicillof destacó: “Es especialmente en La Matanza, que es un distrito tan populoso e importante, donde a Milei se le puso un freno y donde se le dijo que tiene que gobernar para mejorar las condiciones de vida de la gente y no para quienes le dan las órdenes del Norte del continente”.
Por su parte, Jorge Taiana sostuvo: “Los poderosos de este país creen que nos pueden quitar derechos sin que nadie proteste, pero no es así: nuestro pueblo luchará por sus conquistas sociales y se expresará en las urnas el 26 de octubre”.
“Tenemos que ser más peronistas que nunca para, con sabiduría y audacia, llenar el Congreso de la Nación con diputadas y diputados dispuestos a defender a los argentinos”, agregó.
En la misma línea, Verónica Magario afirmó: “Milei no comprendió el mensaje que los bonaerenses le dimos el 7 de septiembre, por eso convocamos a toda la sociedad a que este 26 de octubre se refuerce ese mensaje. No queremos más políticas de ajuste, queremos trabajo y vivir dignamente, y para eso tenemos la boleta de Fuerza Patria”.
Para finalizar, Fernando Espinoza subrayó: “Se ve muy fuerte que vamos a poner un nuevo límite a Milei. Los jóvenes; nuestros jubilados, que reprimen todos los miércoles; nuestros trabajadores; nuestros comerciantes; nuestros empresarios; toda la sociedad, hoy nos dio la demostración de cuáles son sus sueños reales, de que así no se puede vivir más, y que este 26 van a votar por la Argentina que quieren: una nueva Argentina”.
