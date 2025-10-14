Otermín dijo que el Gobierno nacional amenaza los cimientos básicos
El alcalde de Lomas de Zamora, Federico Otermin, se refirió a las elecciones del 26, el rol del peronismo y dijo "tenemos que unirnos más que nunca para que nuestros trabajadores puedan ser felices".Municipales14 de octubre de 2025Soledad Castellano
En Lomas de Zamora se realizó la presentación del libro "EL REBELDE DE LA CGT", la biografía del militante y trabajador gráfico Raimundo Ongaro. En la ocasión, estuvo presente el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín y el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Gringo Amichetti.
Federico Otermín, desde sus redes, comentó al respecto: "El peronismo tiene una historia extraordinaria, de amor, de conquistas y organización, pero también de mucho sufrimiento y de dolor. La de Raimundo Ongaro sin dudas es una de esas historias a las que tenemos que volver a buscar la inspiración y el coraje para enfrentar los tiempos que corren".
Y detalló "Recibimos en Lomas a Vanesa Siley, al Gringo Amichetti y a María Rosa Martínez para compartir la presentación del libro “El Rebelde de la CGT”, un gran trabajo biográfico que narra su lucha, la alegría de las conquistas, la persecución, el exilio, el retorno, la democracia real, la justicia social, la organización sindical que vence al tiempo".
"Ante un Gobierno nacional que amenaza los cimientos básicos, tenemos que unirnos más que nunca para que nuestros trabajadores puedan ser felices, y en ese camino es fundamental que en el Congreso haya personas como Siley que expresan un compromiso colectivo de amor con el pueblo para ponerle un freno a Milei y al FMI. El 26 de octubre vamos con Jorge Taiana, con Vanesa y con Fuerza Patria", declaró de cara a los comicios venideros.
