Desde redes, el alcalde de Merlo, Gustavo Menéndez, comentó "Casi como un rezo diario, el compromiso de cada peronista debe ser pensar y hacer algo, todos los días, para que Cristina vuelva a ser libre. Porque su libertad no es solo un derecho: es una necesidad colectiva".

Para el mandamás "La Argentina necesita más a Cristina de lo que Cristina nos necesita a nosotros. Por eso, desde cada lugar, con la misma convicción y esperanza de siempre, seguimos trabajando por una Argentina más justa, libre y solidaria. Por Cristina, por Perón y por el pueblo argentino".

Por otro lado, desde X, Gustavo Menéndez brindó detalles de un encuentro que tuvo lugar en el Rectorado de la Universidad del Oeste, donde se reunieron todos los Consejos Consultivos para renovar las autoridades de cada escuela y decanato.

"Quiero agradecer profundamente a la Escuela de Ciencias Jurídicas por la confianza y por darme la posibilidad de continuar al frente durante los próximos 4 años", comentó.

"Gracias a nuestro rector, Roberto Gallo, a mi hermano de la vida y vicerrector, Gustavo Soos, y a todos los miembros del Consejo Consultivo, gracias por seguir construyendo juntos una universidad pública cada vez más fuerte, inclusiva y comprometida con su comunidad", dijo.