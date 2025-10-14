Magario: "Uno de cada tres argentinos está endeudado y lo tuvo que hacer para poder comer y pagar los servicios"

Desde redes, la vicegobernadora Magario comentó "En la vida real, la triste situación de la gente hace que todo sea bien diferente al mundo de fantasía de Milei y de los enormes negocios financieros de sus amigos poderosos: uno de cada tres argentinos está endeudado y lo tuvo que hacer para poder comer y pagar los servicios".

Y aportó datos: "Son alrededor de 11.300.000 argentinos que deben, en promedio, $3.700.000 cada uno. Se desesperan cada día con la deuda de tarjetas de crédito, que usaron para alimentos y tarifas, préstamos familiares y de amigos y los carísimos prestamistas del barrio".

Verónica Magario explicó desde X: "Estamos hablando del equivalente a casi la totalidad de los empleados registrados o a la mitad de toda la población económicamente activa, que tienen los salarios totalmente devaluados porque Milei los usó como verdadera ancla inflacionaria".

De cara a las elecciones

Magario le dejó un mensaje a Milei desde sus redes: "Desde que asumiste Milei, deterioraste cada día la calidad de vida de las familias argentinas. Y en los últimos meses, el fracaso total de tu política de ajuste y endeudamiento pegó más fuerte aún en los que trabajan".

Y cerró "Las argentinas y argentinos ya no debemos sólo frenar a Milei: debemos poner en las urnas un rotundo “hasta acá”. Desde la elección del 7 de septiembre a hoy, el Presidente redobló el ajuste. No se lo permitamos más".