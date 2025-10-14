Impulso integral en General Pinto: apoyo a clubes, escuelas y estudiantes
La gestión municipal refuerza su compromiso con el desarrollo local a través del acompañamiento al deporte, la educación y las obras para los jóvenes del distrito.Municipales14 de octubre de 2025Andrés Montero
El intendente de General Pinto, Fernando Rodríguez, mantuvo una reunión con representantes del Club Deportivo y del Club Pintense, acompañado por el secretario de Gobierno, el secretario coordinador de Delegaciones e Instituciones y el director de Deportes.
El encuentro tuvo como eje central la participación de ambos equipos en el próximo Torneo Regional de Fútbol, un logro que —según el jefe comunal— “llena de orgullo a toda nuestra comunidad”.
Desde la Municipalidad se destacó que el objetivo es seguir trabajando codo a codo con las instituciones deportivas locales, acompañando a los clubes en este nuevo desafío.
“El Municipio reafirma su compromiso de colaborar y acompañarlos en este gran desafío que tienen por delante. ¡Les deseamos el mayor de los éxitos! ¡Vamos que se puede!”, expresaron las autoridades.
Subsidio educativo para la Escuela Primaria N° 11
En el marco de las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura educativa, el Municipio entregó un importante subsidio a la Escuela Primaria N° 11, destinado a la compra de aires acondicionados.
Desde el gobierno local explicaron que esta inversión mejorará las condiciones de aprendizaje y bienestar tanto para los alumnos como para los docentes, generando ambientes más confortables durante las clases.
“Esto significa que nuestros alumnos y docentes podrán enseñar y aprender en un ambiente más fresco y confortable, mejorando su bienestar y concentración. ¡Seguimos invirtiendo en educación y en el futuro de nuestros chicos!”, afirmaron desde la gestión municipal.
Avanza la refacción integral de la Casa del Estudiante en La Plata
Otro de los hitos destacados fue la visita del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, Alexis Guerrera, quien junto al secretario de Gobierno, Facundo Blanco, y parte del equipo de Obras Públicas, recorrió los avances de la obra de refacción integral de la Casa del Estudiante de General Pinto en La Plata.
Las autoridades resaltaron que “ya falta poco para su reinauguración” y que el espacio se convertirá en un hogar renovado y moderno para los jóvenes del distrito que cursan sus estudios en la capital provincial.
“Este sueño se hace realidad gracias al trabajo en conjunto y el compromiso del equipo de la Cámara de Diputados y nuestro Municipio. Seguimos trabajando por más obras que mejoren la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas”, expresaron desde el Ejecutivo municipal.
