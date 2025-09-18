General Pinto atraviesa días de intensa actividad institucional y comunitaria, con iniciativas que abarcan el ámbito educativo, deportivo y recreativo. Desde la Municipalidad se llevaron adelante entregas y anuncios que refuerzan el compromiso con la formación de los jóvenes, el fortalecimiento de los clubes locales y la promoción del deporte como espacio de integración.

En primer lugar, se concretó la entrega de un importante subsidio a la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1. El aporte será destinado a la construcción de un nuevo espacio de aprendizaje dentro del establecimiento, pensado para que las y los estudiantes cuenten con un lugar moderno y equipado. El objetivo es que puedan desarrollar habilidades técnicas, innovar y prepararse mejor para los desafíos del futuro, en el marco de una educación pública de calidad.

La jornada de trabajo también incluyó la entrega de material deportivo donado por la Fundación Banco Provincia, que ya se encuentra en manos de los clubes del distrito. La gestión de esta donación fue posible gracias al apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Raúl Guerrera, y está compuesta por pelotas, pecheras, conos y otros elementos esenciales para el desarrollo de actividades físicas.

Con esta iniciativa, se busca impulsar la práctica deportiva de niños, niñas, jóvenes y adultos en las instituciones locales, fortaleciendo el rol del deporte como herramienta de inclusión, promoción de la salud y formación en valores.

Por otro lado, General Pinto será sede de un evento que promete gran convocatoria: el desafío de Mountain Bike “Conectando Pueblos”, que se realizará el próximo 28 de septiembre. La propuesta, organizada por el Museo de Iriarte, la agrupación Conectando Pueblos, Cabello Cycling y K Sports, junto a “Empujando límites, ciclismo de inclusión”, y con el auspicio del Municipio, recorrerá más de 90 kilómetros atravesando siete localidades.

El circuito partirá desde Lincoln, pasará por Balsa, Dussaud, General Pinto, Germania y Trigales, para finalizar en el Museo Iriarte. La iniciativa nació a partir de la idea de conjugar la pasión por el deporte con la naturaleza, la cultura y el sentido de comunidad, generando vínculos entre las localidades.

Se espera la participación de alrededor de 90 ciclistas, entre ellos representantes de Lincoln, Roberts, Coronel Granada, El Triunfo, General Pinto, Junín, General Villegas, Iriarte, El Dorado, Lanús, Boulogne y Saavedra (CABA), entre otras ciudades. Además, habrá un espacio de ciclismo inclusivo con la participación de “Empujando Límites”.

De esta manera, el distrito de General Pinto no solo avanza con obras y recursos para fortalecer la educación y el deporte, sino que también impulsa actividades recreativas y turísticas que generan integración regional y promueven la participación de la comunidad.