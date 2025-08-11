Guerrera encabezó inauguración de Centro de Diálisis y Oncología en General Pinto

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, encabezó la inauguración del Centro de Diálisis y Oncología de General Pinto.

Desde sus redes, apuntó contra el gobierno nacional: "¿Dónde está y dónde estuvo, en la vida de las y los argentinos, todo este año y medio el gobierno de Javier Milei? En Narnia o en ningún lado porque eligió estar ausente, fomentar el discurso del odio y el individualismo. Deshumanizar a la gente. Pero todo eso tiene un contraste con nuestra realidad y lo vemos en la vida diaria".

"No hay inversión privada que hubiese destinado un solo peso en inaugurar un Centro de Diálisis y Oncología en un pueblo que apenas supera los diez mil habitantes porque en el interior bonaerense, si no cierra la planilla del Excel, no hay derecho a un servicio de salud digno", disparó.

"En cambio, para nosotros y para un Gobernador como Kicillof, los vecinos y vecinas no son un número, no son un voto; son nuestros hermanos, nuestras madres, nuestros hijos, nuestra familia y por eso siempre los vamos a cuidar. En General Pinto, abrimos las puertas de un viejo sueño. Siempre vamos a estar defendiendo el rol de un Estado presente", remarcó el legislador.