Guerrera encabezó inauguración de Centro de Diálisis y Oncología en General Pinto

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, cuestionó al gobierno de Milei al tiempo que ponderó el compromiso de Kicillof con los pueblos del interior.

Legislativas11 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, encabezó la inauguración del Centro de Diálisis y Oncología de General Pinto.

Desde sus redes, apuntó contra el gobierno nacional: "¿Dónde está y dónde estuvo, en la vida de las y los argentinos, todo este año y medio el gobierno de Javier Milei? En Narnia o en ningún lado porque eligió estar ausente, fomentar el discurso del odio y el individualismo. Deshumanizar a la gente. Pero todo eso tiene un contraste con nuestra realidad y lo vemos en la vida diaria". 

"No hay inversión privada que hubiese destinado un solo peso en inaugurar un Centro de Diálisis y Oncología en un pueblo que apenas supera los diez mil habitantes porque en el interior bonaerense, si no cierra la planilla del Excel, no hay derecho a un servicio de salud digno", disparó.

"En cambio, para nosotros y para un Gobernador como Kicillof, los vecinos y vecinas no son un número, no son un voto; son nuestros hermanos, nuestras madres, nuestros hijos, nuestra familia y por eso siempre los vamos a cuidar. En General Pinto, abrimos las puertas de un viejo sueño. Siempre vamos a estar defendiendo el rol de un Estado presente", remarcó el legislador.

¿Considera que la situación económica puede generar un aumento de protestas y/o cacerolazos?

Si

No

No sabe

