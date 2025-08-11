Ferraris: "Tenemos que ser fuertes y defender cada derecho"

"Que estemos recorriendo la Provincia es un pedido del Gobernador Axel Kicillof para llevar políticas públicas cuidando a los vecinos y vecinas", sostuvo el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, al visitar Vedia, partido de Leandro N. Alem. El funcionario, viajó al noroeste del interior provincial junto a Valeria Arata, subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional y candidata a senadora de Fuerza Patria por la Cuarta Sección.

Junto al intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris; su par interino de Gral Pinto, Fernando Rodríguez; y el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, Marinucci puso el foco en un Estado presente ante las necesidades de cada uno de los 135 distritos bonaerenses.

"La herramienta más importante para la transformación de las comunidades es la política", sostuvo el Ministro y agregó: "Estamos ante un gobierno nacional que no quiere a la democracia, todo lo que significa ese modelo, va en contra de los derechos que necesitamos y debemos garantizar para los ciudadanos".

De esa manera, enfatizó: "Venimos a garantizar derechos, no venimos de paseo. Hoy no se discute los modos si conviene o no conviene, hay que defender derechos. La motosierra no tiene que entrar a la Provincia".

Por su parte, Arata sentenció: "Es importante que los del interior veamos cuando un Gobierno se acuerda de nosotros. Estamos ante un Gobierno nacional que nos corta derechos, no nos acompaña y nos pega palazos. Nosotros venimos a traer derechos para que una motosierra no corte nuestros sueños".

Cabe destacar que, Transporte acercó herramientas de seguridad vial como cascos, alcoholímetros, y bicicletas con sus respectivas protecciones. Además de, entregar credenciales de Pases Libres Multimodales para el uso gratuito de transporte público y fluvial a personas trasplantadas, en lista de espera o con discapacidad.

Guerrera sobre el rol del Estado

En ese marco, el titular de Diputados bonaerense, Guerrera remarcó: "En nuestros pueblos todos los años tenemos que lamentar una pérdida, ver como se destroza una familia por siniestros. Que sea el Estado provincial el que se haga presente en cada rincón llevando conciencia, es lo que nos diferencia ampliamente de otros sectores que seguramente ven esto como un gasto innecesario. Es un Estado que cuida y valora la vida de los individuos, no nos da lo mismo que se maten o no se maten por no respetar las leyes de tránsito".

Ferraris apuntó contra quienes se burlan de las necesidades de la gente

Mientras que, el Intendente de Alem, Ferraris agradeció el desembarco del Ministerio: "Marinucci viene con gestión concreta, que un Ministro venga a traer la gestión es honrar la política. Más en este momento que muchos se burlan de las necesidades de la gente. Por eso tenemos que ser fuertes y defender cada derecho".

De la visita también participó Eduardo Feijoo, subsecretario de Seguridad Vial del MTPBA; los directores provinciales Sibila Botti y Cristian Vázquez.