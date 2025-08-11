Se inauguró la ampliación del Centro Universitario de Alberti
El ministro Carlos Bianco y el intendente Germán Lago encabezaron el acto en el que también se entregaron diplomas a graduados de una carrera dictada a través de Puentes.Municipales11 de agosto de 2025Soledad Castellano
“Nunca en la historia argentina un gobierno provincial se había comprometido tanto con la educación superior”, señaló el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, durante el acto en el que se inauguró la ampliación del Centro Universitario de Alberti, una obra que contó con financiamiento del programa Puentes. El funcionario provincial encabezó la jornada junto al intendente local, Germán Lago.
Con esta ampliación, el centro que había sido puesto en funcionamiento en marzo de 2023 suma una nueva aula con una superficie de 65 metros cuadrados, que permitirá ampliar su capacidad para recibir a más estudiantes. Asimismo, el financiamiento otorgado a través de Puentes permitió incorporar equipamiento tecnológico multimedia, en tanto que el municipio de Alberti proporcionó nuevo mobiliario para las aulas.
En el marco del acto de inauguración, el ministro Bianco expresó: “En los pueblos del interior había una demanda muy fuerte por estudiar, pero en general sólo podían hacerlo los hijos de las familias que tienen los recursos para mandarlos a las ciudades donde están las universidades, mientras que los de las familias trabajadoras no podían. Esa demanda, de la que tomó nota el gobernador Axel Kicillof, fue el puntapié inicial del programa Puentes, que lanzamos con el objetivo de igualar las oportunidades”.
Lago ponderó el acompañamiento de Provincia
Por su parte, el intendente Lago destacó “el acompañamiento del Gobernador para que esta política llegue a distritos como Alberti y permita estudiar carreras de nivel superior, así como la posibilidad de seguir ampliando el Centro Universitario. Con esta nueva aula generamos más espacios para la formación de nuestra comunidad”.
Durante la jornada, asimismo, se entregaron diplomas a las egresadas y egresados de la Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos, una carrera de la Universidad de Buenos Aires dictada en el municipio a través de Puentes. En la entrega participó el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Durán.
También se hizo entrega al municipio de dos carros tecnológicos con diez netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense y una pizarra digital a las escuelas secundarias N° 3 y N° 2 de Alberti. Esta entrega estuvo a cargo de la directora provincial de Educación Superior de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, Marisa Gori.
En el marco del programa Puentes se dictan en Alberti la Diplomatura Universitaria en Producción Agropecuaria (a cargo de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco), la Tecnicatura Universitaria en Cuidado de Adultos Mayores (brindada por la Universidad Nacional de Quilmes) y la Licenciatura en Administración Agraria (a cargo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en modalidad a distancia). A esta oferta se le sumará próximamente la Diplomatura en Gobernanza Ambiental y Prácticas Ambientales Participativas (dictada por la Universidad Nacional de General Sarmiento).
En el cierre de su alocución, el ministro Bianco señaló: “Los salarios que más cayeron en Argentina son los de los docentes universitarios: perdieron un 40% por decisión del presidente Milei. Además, en su gestión, el presupuesto de las universidades nacionales se redujo un 25%. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, hay un Gobernador que se preocupa por la universidad pública”. “La forma de cambiar esto en democracia es a través del ejercicio del voto. Hay un modelo que niega derechos y recorta fondos, y otro que trabaja por la universidad, por la ciencia, por el esfuerzo y el mérito con igualdad de oportunidades. Nosotros vamos a seguir trabajando por una provincia con derechos y posibilidades para todas y todos”, finalizó el funcionario bonaerense.
