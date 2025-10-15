Blanca Cantero: "Están rifando nuestro futuro"

La mandamás de Presidente Perón, Blanca Cantero, coincidió con los dichos de Sergio Massa en torno a cuidar el país entre todos. Y apuntó contra la gestión Milei.

Municipales15 de octubre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

Ante la reunión llevada a cabo entre Javier Milei y Donald Trump, Sergio Massa, líder del Frente Renovador, se pronunció vía “X” en defensa de la soberanía argentina y de los valores que hacen grande al país. Al respecto señaló: “Nuestro campo, nuestras industrias, nuestras PyMEs, nuestro talento, nuestros trabajadores, nuestros investigadores, nuestras familias, nuestras universidades: eso es lo único que nos va a hacer grandes”.

A su vez, el posteo estuvo acompañado por un video que refuerza este mensaje: “Si me muero, volvería a elegir a la Argentina para nacer y volvería a creer que este es el mejor país del mundo para vivir”.

Milei en WashingtonEncuesta revela la opinión sobre el acuerdo con EEUU

Al respecto, la mandamás de Presidente Perón, Blanca Cantero, comentó desde sus redes: "Claro que sí Sergio Massa, este es el mejor país para vivir. Por eso tenemos que cuidarlo entre todos. Fortaleciendo la democracia y no rifando nuestro futuro como están haciendo hoy. Es con todos, entre todos , con trabajo argentino, con educación argentina".

¿Cómo fue el encuentro entre Trump y Milei?

El presidente Donald Trump recibió a Javier Milei en la Casa Blanca este martes y dejó claro su respaldo al presidente argentino para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

En declaraciones a la prensa, los mandatarios se halagaron mutuamente y Trump señaló: "Usted va a ganar la elección. Vamos a respaldarlo hoy, respaldarlo completamente".

