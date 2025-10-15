Blanca Cantero: "Están rifando nuestro futuro"

Ante la reunión llevada a cabo entre Javier Milei y Donald Trump, Sergio Massa, líder del Frente Renovador, se pronunció vía “X” en defensa de la soberanía argentina y de los valores que hacen grande al país. Al respecto señaló: “Nuestro campo, nuestras industrias, nuestras PyMEs, nuestro talento, nuestros trabajadores, nuestros investigadores, nuestras familias, nuestras universidades: eso es lo único que nos va a hacer grandes”.

A su vez, el posteo estuvo acompañado por un video que refuerza este mensaje: “Si me muero, volvería a elegir a la Argentina para nacer y volvería a creer que este es el mejor país del mundo para vivir”.

Al respecto, la mandamás de Presidente Perón, Blanca Cantero, comentó desde sus redes: "Claro que sí Sergio Massa, este es el mejor país para vivir. Por eso tenemos que cuidarlo entre todos. Fortaleciendo la democracia y no rifando nuestro futuro como están haciendo hoy. Es con todos, entre todos , con trabajo argentino, con educación argentina".

¿Cómo fue el encuentro entre Trump y Milei?

El presidente Donald Trump recibió a Javier Milei en la Casa Blanca este martes y dejó claro su respaldo al presidente argentino para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

En declaraciones a la prensa, los mandatarios se halagaron mutuamente y Trump señaló: "Usted va a ganar la elección. Vamos a respaldarlo hoy, respaldarlo completamente".