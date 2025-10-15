Encuesta revela la opinión sobre el acuerdo con EEUU

Encuesta: el 55 % rechaza el salvataje de Trump y abre una grieta política

El respaldo financiero anunciado por Estados Unidos al gobierno de Javier Milei no cosecha adhesiones. Una encuesta de Equipo Mide, realizada entre el 6 y el 10 de octubre sobre 1.588 casos distribuidos en todo el país, reveló que el 55 % de los consultados se opone al salvataje estadounidense.

Del total, el 43 % está “muy en desacuerdo” con la medida, mientras que un 12 % se declaró “parcialmente en desacuerdo”. En el otro extremo, el 23 % se dice “muy de acuerdo” y un 15 % “parcialmente de acuerdo”. Además, un 7 % no tiene posición formada.

Alta visibilidad y conciencia ciudadana

El sondeo no solo midió opiniones, sino también conocimiento: un 63 % de los encuestados reconoce haber escuchado o tener información del rescate estadounidense con el gobierno argentino.

Ese nivel de familiaridad indica que el debate no es técnico ni remoto: el tema circula en medios, redes y mesas de café, y ya forma parte del “imaginario público” respecto al rumbo económico.

Contexto del salvataje y sus componentes

La encuesta coincide con anuncios del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien habilitó operaciones de compra directa de dólares en el mercado argentino y concretó un swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central, alineado con el esquema de flotación entre bandas pactado con el FMI.

En paralelo, el Gobierno busca posicionar ese respaldo como un signo de confianza externa hacia la gestión de Milei. Pero el contraste entre ese mensaje y los resultados de la encuesta sugiere una divergencia entre lo que se negocia fuera y lo que se siente dentro.

Reunión bilateral clave en Washington

El informe se da justo antes de la esperada cumbre entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, que apunta a consolidar alianzas, anuncios y legitimación política.

Milei llegó a Washington de madrugada y se alojó en Blair House, sede oficial cercana a la Casa Blanca. La cita bilateral estaba prevista para las 14 h (hora argentina), con expectativas de definiciones en comercio, finanzas y cooperación regional.

Impacto político y riesgos para el Gobierno

El estudio de Equipo Mide señala que el respaldo estadounidense no se traduce en respaldo interno: la mayoría no percibe mejoras personales ni ve resultados en la economía general.

Desde el punto de vista político, ese pulso negativo puede erosionar la legitimidad del gobierno para seguir negociando con potencias externas. En campaña electoral, ese descontento puede volverse un blanco móvil: la oposición podría capitalizarlo, mientras el oficialismo debe demostrar orden y coherencia en los hechos.

Hacia dónde podría inclinarse la balanza

Frente a este panorama, el Gobierno enfrenta un dilema: seguir profundizando la alianza con EE.UU. y arriesgar un divorcio con el electorado, o moderar gestos externos para retomar algo de credibilidad doméstica.

Mientras tanto, el pulso entre lo internacional y lo local se tensará aún más conforme se acerque el 26 de octubre, fecha clave en el calendario electoral argentino.