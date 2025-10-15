Con eje en energía, arrancó el debate político por el Presupuesto 2026

El Congreso abrió este martes el tratamiento del Presupuesto 2026 con un clima marcado por las tensiones políticas y las demoras. La primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, tardó más de una hora en comenzar debido a desacuerdos sobre el temario y la notificación de los funcionarios presentes.

El primer expositor fue Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, quien expuso las principales líneas del plan energético del Gobierno. Sin embargo, su presencia tomó por sorpresa a varios bloques opositores, que cuestionaron la falta de comunicación formal.

Desde Unión por la Patria, el bloque peronista reclamó una extensa lista de invitados que incluye a todo el Gabinete de ministros y funcionarios clave del área económica y de servicios públicos. “Es toda la Casa Rosada en seis sesiones. Va a ser virtualmente imposible”, replicó Benegas Lynch, quien pidió priorizar la agenda de trabajo.

La oposición busca ampliar el debate

Además de Unión por la Patria, el espacio Democracia para Siempre solicitó la participación del Consejo Interuniversitario Nacional y de los gremios docentes, mientras que Encuentro Federal pidió convocar al Consejo Federal de Inversiones (CFI) para incluir a gobernadores y ministros provinciales.

El segundo encuentro de la comisión está previsto para el miércoles 15 de octubre, con la exposición de Juan Pazo, titular de la Agencia de Regulación del Comercio y las Actividades (ARCA).

El oficialismo busca reducir la Zona Fría

En su presentación, González defendió la política energética del Gobierno y reiteró la intención de revisar el Régimen de Zona Fría, que subsidia las tarifas de gas en regiones templadas. “Queremos volver al régimen original”, adelantó el funcionario, lo que implicaría 3,5 millones de beneficiarios menos.

El secretario sostuvo que el objetivo oficial es “alinear gradualmente el costo que paga el consumidor con el costo de producción” y anticipó que un hogar promedio podría pagar $45.000 en diciembre de 2026, en línea con la reducción de subsidios del 0,66% al 0,5% del PBI.

También destacó los decretos 1057/2024 y 450/2025, firmados por Javier Milei, que fijan las reglas del sector para atraer inversiones y garantizar el abastecimiento. “El peor error es pagar muy barato y quedarse sin gas”, lanzó González, justificando los aumentos progresivos.

El Gobierno apunta a inversión privada

El funcionario confirmó que el país seguirá importando gas natural licuado (GNL) para cubrir la demanda invernal, pero insistió en que el desarrollo de nuevas obras, como gasoductos, deberá ser financiado por el sector privado.

“Ojalá que se haga, pero la política de este Gobierno es que la hagan los privados”, sostuvo. A su vez, celebró que la actividad en Vaca Muerta atraviesa un momento récord: “En agosto se logró la mayor producción mensual en 26 años. En los próximos meses vamos a romper los récords históricos de Argentina”.

Qué viene ahora

El debate del Presupuesto 2026 recién comienza y promete ser extenso. La oposición anticipa duros cuestionamientos al programa de reducción de subsidios, mientras que el oficialismo buscará mostrar que la consolidación fiscal es posible sin frenar la producción.

El tono del inicio, con reclamos cruzados y tensiones por la organización, anticipa una discusión cargada de contenido político, donde la energía será solo uno de los frentes en disputa.