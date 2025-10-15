El mercado argentino reaccionó con fuerza luego de los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que la ayuda de su país hacia la Argentina dependerá del resultado electoral. Los activos locales cayeron de forma abrupta y el dólar registró un repunte, en una jornada marcada por la incertidumbre política y financiera.

El Gobierno de Javier Milei esperaba que la cumbre con Trump en la Casa Blanca trajera calma a los mercados, al ratificar el respaldo financiero de Estados Unidos al rumbo económico argentino. Sin embargo, las declaraciones del mandatario norteamericano alteraron los ánimos de los inversores y sumaron volatilidad al cierre de la jornada.

Según operadores consultados, se espera que esta dinámica se mantenga al menos hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre. Lo que ocurra después dependerá del resultado electoral y de la capacidad del equipo económico para sostener el actual esquema cambiario.

“Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina”

Trump fue tajante al señalar: “Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina”. Desde el Gobierno argentino intentaron minimizar el impacto de la frase, asegurando que hacía referencia a las presidenciales de 2027. No obstante, un posteo posterior del mandatario estadounidense dejó en claro que hablaba de los comicios legislativos de medio término.

La reacción de los mercados no se hizo esperar. Los bonos soberanos en dólares se desplomaron hasta un 4%, tras haber operado estables durante gran parte de la jornada, mientras que las acciones argentinas en Wall Street llegaron a caer hasta un 11%.

Por su parte, el tipo de cambio oficial aumentó $7 luego de tocar el valor nominal más bajo desde septiembre, y cerró en $1356,38 por dólar.

Analistas anticipan más volatilidad cambiaria

“El dólar subió después de los comentarios”, observó Ramiro Blazquez, estratega de Stone X, quien advirtió: “Probablemente el mercado vaya a testear cuán fuerte es el apoyo de EEUU y cualquier apreciación circunstancial del peso sea vista como una oportunidad para dolarizar cartera a un tipo de cambio barato, dada la incertidumbre electoral”.

Blazquez agregó que “EEUU va a requerir evidencias de gobernabilidad para mantener el apoyo y ahora veo menos probable que se vaya a mantener la banda cambiaria y más probable la flotación del peso, que si hay un pacto político no debería ser un tabú”.

Pese a los intentos de aclaración sobre los dichos de Trump, el analista consideró que “las dudas van a seguir”. Además, señaló: “EEUU que quería parar la corrida con una compra de pesos modesta y con intervención verbal, ahora va a tener que poner la carne sobre la parrilla. Tendrían que dar los detalles del swap rápido. El mercado tampoco se va a tomar muy bien que los dólares que iban a garantizar los pagos de deuda se usen para defender el peso”.

Falta de precisiones sobre el acuerdo con Estados Unidos

Nicolás Cappella, sales trader del Grupo Invertir en Bolsa (IEB), sostuvo que “no quedan dudas de que en caso de que haya clarificaciones acerca de si se refieren a las legislativas o a las presidenciales, continuará el sell off de activos argentinos y la demanda de dólar”.

El especialista destacó que “no hubo ningún tipo de anuncio acerca de los detalles del acuerdo alcanzado, lo cual también generó ruido en el mercado”.

Respecto al contexto de tasas, Cappella indicó que “la tasa de caución sigue volada en torno a 80% ya que sigue habiendo una falta de liquidez”. Además, anticipó que en la licitación del Tesoro podría haber un “punto anker”, es decir, “que el Tesoro decida renovar menos de lo que vence, para de esa forma liberar pesos y dar liquidez al sistema y con eso bajar un poco las tasas”.

El swap con el Tesoro estadounidense y el desafío de las reservas

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, evitó dar precisiones sobre la estructura del swap de monedas por USD 20.000 millones que se planea concretar con el Banco Central argentino. Este acuerdo, según la administración de Milei, busca garantizar los pagos de deuda soberana en 2026 y así alejar “el fantasma del default”, en palabras del presidente.

Bessent aclaró que el rescate financiero no está condicionado al cierre del intercambio de monedas por USD 18.000 millones vigente con China, aunque apuntó a “puertos, bases militares y centros de observación que se han creado”.

Expectativa por las reservas y el poder político del oficialismo

Los inversores y bancos internacionales centran su atención en dos factores clave: la capacidad del Gobierno para acumular reservas con el actual esquema cambiario y la posibilidad de Milei de fortalecer su presencia en el Congreso tras las elecciones legislativas.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, insiste en que no habrá modificaciones en las bandas cambiarias, funcionarios oficiales debieron salir a aclarar declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien en un foro organizado por Bloomberg señaló que el tipo de cambio flotaría libremente “muy pronto”.

Con la incertidumbre en alza y el mercado atento a cada movimiento político, los próximos días serán decisivos para medir el impacto real de los dichos de Trump y el margen de maniobra que tendrá el Gobierno argentino para sostener la estabilidad cambiaria.