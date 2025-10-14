"¡Argentinos, ya saben qué hacer!": el mensaje de Cristina a Trump
Cristina Kirchner respondió con ironía a Donald Trump, quien condicionó el apoyo de EE.UU. a la Argentina al triunfo de Javier Milei.Política14 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó este martes contra Donald Trump y Javier Milei, luego de que el mandatario estadounidense asegurara que su país solo mantendrá el apoyo económico a la Argentina si La Libertad Avanza gana las próximas elecciones.
“¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!”, escribió la líder justicialista en su cuenta de X (ex Twitter), en un mensaje cargado de ironía y en respuesta directa al magnate republicano.
El posteo fue publicado desde su domicilio en San José 1111, donde Cristina sigue de cerca la campaña electoral que vuelve a tenerla como una figura central del peronismo.
“Si no gana Milei, no estaremos cerca mucho tiempo”
En declaraciones realizadas durante un almuerzo en la Casa Blanca, Trump sostuvo que “nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones”. Y agregó: “Si no ganan las elecciones, no estaremos cerca mucho tiempo”.
El presidente norteamericano se mostró confiado en que Milei pueda imponerse en las urnas y remarcó que “apoyamos completamente” al actual mandatario argentino.
Sus dichos fueron interpretados por analistas internacionales como un gesto de presión política en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acuerdos bilaterales entre Buenos Aires y Washington.
Caída de los mercados tras las declaraciones de Trump
Mientras el republicano hablaba, las acciones argentinas en Wall Street se desplomaban. El mercado reaccionó con cautela ante el mensaje del mandatario estadounidense, que condicionó explícitamente la continuidad de la cooperación económica a un resultado electoral favorable para Milei.
La tensión política y financiera creció tras el intercambio, con un clima de incertidumbre que volvió a sacudir a los inversores.
Cristina vuelve al centro de la escena política
El mensaje de la expresidenta rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Dirigentes kirchneristas y referentes de la oposición opinaron sobre el tono desafiante de su respuesta.
Aunque Cristina no mencionó directamente a Milei, su frase fue interpretada como un llamado al electorado a reaccionar ante la injerencia extranjera en los asuntos internos del país.
“Si no cumplen, no habrá paz”: la advertencia del Garrahan a Milei
El Garrahan convoca a una caravana a Olivos: Médicos, docentes y familias marchan desde el Congreso hasta Olivos por la Emergencia Pediátrica y Universitaria.
Trump advirtió que no habrá rescate si Milei pierde las elecciones
Trump advirtió que si Milei pierde las elecciones, no habrá rescate. “No vamos a perder el tiempo con Argentina”, lanzó desde la Casa Blanca.
Fuerza Patria conmemora el Día de la Lealtad con Kicillof en San Vicente y una caravana por Cristina
Con acto en San Vicente y movilización a San José 1111, el peronismo bonaerense celebra el Día de la Lealtad en la recta final hacia las legislativas.
La campaña de Karen Reichardt, marcada por los bloopers y el enojo
La candidata explotó por las críticas a su apellido, confundió a sus votantes con la boleta única y sumó polémica al último tramo de la campaña libertaria.
San Isidro avanza con obras y cambios en el transporte
El Municipio ejecuta la repavimentación de una de las arterias más transitadas de Boulogne y reorganiza los recorridos de la línea 707 para mejorar su frecuencia.
Encuesta: ¿Quién encabeza la intención de voto en Rosario?
Caren Tepp lidera la encuesta en Rosario con amplia ventaja sobre Pellegrini y Scaglia. La candidata de Fuerza Patria consolida su imagen. Todos los números.
Otra encuesta sacude la apuesta de Casa Rosada para octubre
El pase de José Luis Espert a Diego Santilli no cambió nada: LLA sigue abajo. Taiana saca más de 10 puntos en Buenos Aires, según Zuban Córdoba.