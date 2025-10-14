"¡Argentinos, ya saben qué hacer!": el mensaje de Cristina a Trump

"¡Argentinos, ya saben qué hacer!": el mensaje de Cristina a Trump

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó este martes contra Donald Trump y Javier Milei, luego de que el mandatario estadounidense asegurara que su país solo mantendrá el apoyo económico a la Argentina si La Libertad Avanza gana las próximas elecciones.

“¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!”, escribió la líder justicialista en su cuenta de X (ex Twitter), en un mensaje cargado de ironía y en respuesta directa al magnate republicano.

El posteo fue publicado desde su domicilio en San José 1111, donde Cristina sigue de cerca la campaña electoral que vuelve a tenerla como una figura central del peronismo.

“Si no gana Milei, no estaremos cerca mucho tiempo”

En declaraciones realizadas durante un almuerzo en la Casa Blanca, Trump sostuvo que “nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones”. Y agregó: “Si no ganan las elecciones, no estaremos cerca mucho tiempo”.

El presidente norteamericano se mostró confiado en que Milei pueda imponerse en las urnas y remarcó que “apoyamos completamente” al actual mandatario argentino.

Sus dichos fueron interpretados por analistas internacionales como un gesto de presión política en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acuerdos bilaterales entre Buenos Aires y Washington.

Caída de los mercados tras las declaraciones de Trump

Mientras el republicano hablaba, las acciones argentinas en Wall Street se desplomaban. El mercado reaccionó con cautela ante el mensaje del mandatario estadounidense, que condicionó explícitamente la continuidad de la cooperación económica a un resultado electoral favorable para Milei.

La tensión política y financiera creció tras el intercambio, con un clima de incertidumbre que volvió a sacudir a los inversores.

Cristina vuelve al centro de la escena política

El mensaje de la expresidenta rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Dirigentes kirchneristas y referentes de la oposición opinaron sobre el tono desafiante de su respuesta.

Aunque Cristina no mencionó directamente a Milei, su frase fue interpretada como un llamado al electorado a reaccionar ante la injerencia extranjera en los asuntos internos del país.