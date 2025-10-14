Trump advirtió que no habrá rescate si Milei pierde las elecciones

El encuentro entre Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, esperado como un espaldarazo clave para las negociaciones por el rescate financiero de Estados Unidos, terminó con una advertencia que encendió las alarmas en Buenos Aires.

“Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina. No vamos a perder el tiempo”, sentenció el presidente estadounidense ante la mirada atónita del mandatario argentino y su comitiva, que incluyó a Karina Milei, Luis Caputo, Patricia Bullrich y Gerardo Werthein.

Trump dejó claro que la ayuda económica norteamericana dependerá directamente del resultado electoral. “Si un socialista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, afirmó.

Reunión breve y sin foto en el Salón Oval

La jornada en Washington estuvo lejos del protocolo que suelen recibir los aliados estratégicos. La Casa Blanca primero demoró el encuentro y luego canceló la reunión a solas en el Salón Oval. En su lugar, se desarrolló una mesa conjunta de trabajo y un almuerzo de una hora en el cabinet room, donde ambos mandatarios posaron brevemente para los medios.

“Estamos acá para apoyarte, la elección es muy importante”, dijo Trump al inicio del encuentro. Sin embargo, su mensaje tuvo un giro inesperado cuando condicionó cualquier ayuda futura a una victoria oficialista en las elecciones legislativas.

Según fuentes presentes en la delegación argentina, Milei no participó en la ronda de preguntas con la prensa estadounidense y evitó responder ante los comentarios de su par norteamericano.

El “salvataje” económico, en pausa

El presidente argentino viajó a Washington con la expectativa de cerrar detalles del paquete de asistencia del Tesoro estadounidense, visto como una pieza central del programa financiero del Gobierno. Sin embargo, tras los dichos de Trump, el respaldo quedó sujeto al resultado electoral del 26 de octubre.

“El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien”, matizó Trump al referirse al programa de ajuste argentino. Luego agregó que la Argentina “está al borde de una gran recuperación, de un tremendo éxito económico”, aunque reconoció que ese escenario podría “fracasar” si el rumbo cambia.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, respaldó la gestión de Milei pero fue igual de claro: “Esta ayuda está sujeta a políticas económicas fuertes. Volver a las políticas fallidas del peronismo haría que Estados Unidos reconsidere la situación”.

Tensiones por China y el vínculo geopolítico

Trump también aprovechó el encuentro para enviar un mensaje al Gobierno argentino sobre su relación con China. “No deberían estar haciendo muchos negocios con ellos. No tendrían que hacer nada militar. Si eso sucediera, estaría muy molesto”, advirtió.

El mandatario norteamericano aceptó que Argentina mantenga el swap financiero con el gigante asiático, aunque pidió limitarlo a lo estrictamente necesario. “No debería estar haciendo más cosas que eso”, insistió.

La declaración fue interpretada como una advertencia geopolítica y también como un intento de reafirmar la alineación estratégica de la Casa Rosada con Washington, en un contexto donde el vínculo comercial con China sigue siendo crucial para las reservas del Banco Central.

Mercados en alerta y lectura política

Las declaraciones de Trump impactaron de inmediato en los activos argentinos, que operaron con caídas en Nueva York ante la incertidumbre sobre la continuidad del respaldo financiero.

Analistas consultados en la City porteña advirtieron que el mensaje político del presidente estadounidense podría condicionar las expectativas económicas de corto plazo y agravar la volatilidad cambiaria.

“Los inversores interpretan que el apoyo de Estados Unidos no está garantizado y que el componente político será determinante”, señalaron desde la consultora Eco Go.

Mientras tanto, en el Gobierno argentino buscan minimizar el efecto de la declaración y remarcar que la relación bilateral “sigue siendo sólida”. Sin embargo, la falta de foto en el Salón Oval y la advertencia pública de Trump dejaron en evidencia un enfriamiento diplomático inesperado en un momento clave para la economía.