El FMI ve menos crecimiento y más inflación para la Argentina
El FMI bajó la proyección de crecimiento y subió la inflación para el próximo año: otro desafío para el Gobierno en su pelea por estabilizar la economía.Economía14 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a revisar sus proyecciones para la Argentina y encendió luces amarillas sobre el futuro inmediato de la economía. Según el último World Economic Outlook presentado este martes en Washington, el organismo recortó de 5,5% a 4,5% su estimación de crecimiento del PBI para 2025 y elevó la previsión de inflación a 28%, en un escenario de menor impulso del consumo y más tensiones fiscales.
La revisión llega en un momento sensible para el Gobierno de Javier Milei, que busca consolidar señales de estabilidad tras un año de fuerte ajuste. La lectura del FMI es clara: la recuperación será más lenta de lo previsto y la desinflación, menos pronunciada.
Un golpe al optimismo oficial
Hasta julio, el Fondo había sostenido una visión más optimista sobre el desempeño de la economía argentina, proyectando un crecimiento del 5,5% y una inflación contenida entre 18% y 23%. Sin embargo, el informe de octubre marca un giro: el PBI avanzaría solo 4,5% y los precios subirían 28%, acercándose a las proyecciones privadas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que estiman un 29,8%.
El FMI también corrigió su estimación de crecimiento para 2026, del 4,5% al 4,0%, señalando que el rebote post sequía y la recuperación del consumo serán más débiles de lo anticipado.
En la Casa Rosada evitaron comentarios públicos, aunque en privado admiten que el informe llega “en un momento incómodo”, justo cuando el Gobierno busca mejorar su frente externo y negociar un nuevo desembolso con el organismo.
Inflación más alta y déficit en cuenta corriente
El informe del FMI advierte que la inflación sigue siendo “una de las principales vulnerabilidades” de la economía argentina. La suba de precios proyectada para 2025 (28%) supera en cinco puntos la estimación de mitad de año y refleja la persistencia de presiones sobre los precios internos.
En paralelo, el organismo prevé un desequilibrio en la cuenta corriente del 1,2% del PBI para el año próximo, que recién se reduciría a 0,4% en 2026. El Fondo atribuye el déficit a mayores importaciones de bienes de capital y a un tipo de cambio real más apreciado, en un contexto de apertura gradual del cepo.
Desempleo y tensiones sociales en el radar
El escenario laboral tampoco quedó al margen del ajuste. El FMI estima que la tasa de desempleo se ubicará en 7,5% en 2025, frente al 6,3% que había previsto en abril. Para 2026, el indicador bajaría a 6,6%, lo que implica una recuperación más lenta de la esperada.
El documento subraya que los ingresos reales siguen rezagados frente a la inflación y que el poder adquisitivo de los hogares dependerá de la velocidad con la que se logre estabilizar el nivel general de precios. Este punto preocupa al Gobierno, que enfrenta una caída sostenida del consumo interno y un clima de creciente conflictividad sindical.
Un contexto global menos favorable
La revisión del FMI no solo afecta a la Argentina. El organismo también redujo su proyección de crecimiento mundial al 3,2% para este año y 3,1% para 2026, en medio de un escenario de volatilidad política, tensiones comerciales y suba de tasas de interés.
En América Latina, el crecimiento promedio se mantendría en 2,4% en 2025, con una leve baja al 2,3% en 2026. La región sigue entre las de menor dinamismo dentro del mundo emergente.
Para los socios comerciales de la Argentina, las cifras también muestran una desaceleración: China crecería 4,8% este año y 4,2% en 2026, mientras que Brasil avanzaría 2,4% en 2025 y 1,9% en 2026.
El desafío de Milei: estabilizar y convencer
El recorte del FMI llega mientras el Gobierno busca cerrar un nuevo acuerdo de USD 20.000 millones con el organismo y al mismo tiempo contener la inflación sin frenar la actividad. En ese contexto, la revisión de proyecciones es leída en el Palacio de Hacienda como un llamado de atención.
“Es una advertencia sobre los límites del ajuste sin crecimiento”, señaló un economista cercano al oficialismo, que pidió reserva. En tanto, en el entorno libertario aseguran que “la baja del déficit y la apertura económica” terminarán mostrando resultados en 2026.
Pese al tono más cauto del FMI, el organismo mantiene una expectativa de crecimiento acumulado de 8,7% para el bienio 2025–2026, impulsado por la inversión en energía, infraestructura y minería. Pero advierte que la estabilidad macroeconómica “seguirá dependiendo de la credibilidad de las políticas y del control de la inflación”.
La inflación de septiembre subió y marcó su mayor nivel en cinco meses
El INDEC confirmó que la inflación de septiembre fue de 2,1%, la más alta en cinco meses. Alimentos y servicios lideraron las subas. Todos los detalles.
Inflación en septiembre: expectativa antes del dato
Se espera que la inflación de septiembre trepe cerca del 2 %: un dato clave para la campaña económica y el bolsillo argentino: Hoy sale el dato oficial.
Alquileres y ventas en el GBA: quién gana y quién pierde
En el GBA los alquileres se disparan hasta 60 % en un año y las ventas se enfrían por el dólar y el crédito. Enterate dónde impacta más según el último informe.
Derrumbe pyme: el consumo marca otro mes de retroceso
El consumo no repunta: las ventas minoristas pymes retrocedieron en todos los rubros y reflejan la fragilidad del bolsillo argentino. Todos los números.
San Isidro avanza con obras y cambios en el transporte
El Municipio ejecuta la repavimentación de una de las arterias más transitadas de Boulogne y reorganiza los recorridos de la línea 707 para mejorar su frecuencia.
Encuesta: ¿Quién encabeza la intención de voto en Rosario?
Caren Tepp lidera la encuesta en Rosario con amplia ventaja sobre Pellegrini y Scaglia. La candidata de Fuerza Patria consolida su imagen. Todos los números.
Otra encuesta sacude la apuesta de Casa Rosada para octubre
El pase de José Luis Espert a Diego Santilli no cambió nada: LLA sigue abajo. Taiana saca más de 10 puntos en Buenos Aires, según Zuban Córdoba.