¿Qué pasa con los candidatos libertarios en el mundo digital?

El escándalo que involucra al diputado José Luis Espert por su presunta vinculación con el supuesto narcotraficante Fred Machado generó un efecto devastador en la imagen del Gobierno, del presidente Javier Milei y de sus principales referentes electorales en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Karen Reichardt.

Según un informe de Monitor Digital, el episodio desató una ola de indignación en redes sociales y medios online, afectando de lleno el discurso de La Libertad Avanza (LLA) y debilitando la credibilidad del mandatario.

El estudio, realizado durante los últimos treinta días, detectó que las conversaciones vinculadas al economista libertario tuvieron un 90% de sentimiento negativo, dominadas por términos como “lavado”, “dólares”, “Fred Machado”, “vínculo” y “narco”.

El 4 de octubre fue el pico de tensión, con más de 130.000 menciones al tema en plataformas como X (ex Twitter) e Instagram.

Santilli y Reichardt, también salpicados por el escándalo

Los intentos de LLA por reconfigurar su boleta bonaerense no lograron contener el impacto. Las figuras que reemplazaron a Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli, también quedaron atrapadas en la tormenta digital: sus niveles de rechazo oscilan entre el 88% y el 94%, según el mismo reporte.

En el caso de Reichardt, las menciones negativas se concentraron en palabras como “renuncia”, “fiscalía” y “encabezamiento”, en alusión a su posición al frente de la lista tras la salida de Espert.

En tanto, las referencias a Santilli se relacionan con “boleta”, “offshore”, “corrupción” y “narco”, lo que evidencia la contaminación del discurso libertario en el ámbito digital.

Los tres dirigentes —Espert, Reichardt y Santilli— aparecen ahora unidos en la conversación online por términos como “lista”, “candidato”, “La Libertad Avanza” y “Milei”. En resumen, el caso Espert terminó arrastrando a todo el espacio libertario a una crisis de reputación sin precedentes.

Los hashtags que marcan la caída del discurso anticasta

De acuerdo con Monitor Digital, tres hashtags se viralizaron y resumen el clima de repudio que domina las redes:

#LLACorrupta, #MileiEstafador y #EspertNarco.

Estos términos no solo concentraron millones de impresiones, sino que evidencian cómo el relato moralista y anticorrupción de Milei perdió fuerza.

Los valores que el presidente utilizó como base de su campaña —“moral contra casta” y “honestidad frente a privilegios”— quedaron debilitados frente a la gravedad del escándalo.

Los números del repudio online

El informe revela niveles alarmantes de negatividad para los principales referentes libertarios:

Karen Reichardt: 94%

José Luis Espert: 90%

Diego Santilli: 88%

Además, gran parte del electorado digital no distingue entre Espert y Santilli, interpretando el reemplazo como una “picardía política” para sostener la estructura partidaria. Reichardt, por su parte, recibe fuertes ataques personales por su pasado como modelo y actriz.

El golpe final: crisis moral en La Libertad Avanza

El partido de Javier Milei es el más perjudicado por la crisis. El estudio le asigna un sentimiento neto de -85 puntos, con menciones centradas en “falta de ética” y “encubrimiento”.

En tanto, el presidente conserva una base de apoyo digital, pero su autoridad moral se erosiona, con un promedio de -60 puntos. El Gobierno, en general, registra -70 puntos. La conclusión del informe es contundente: la conversación digital ya no gira en torno a la gestión ni a la economía, sino a la crisis ética que enfrenta el oficialismo.

El caso Espert golpeó directamente el corazón del discurso que llevó a Milei a la presidencia: la promesa de acabar con la casta.