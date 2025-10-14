Sin tiempo ni consenso: el Gobierno no podrá cambiar la boleta libertaria con Espert

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, oficializó este martes la lista de candidatos a Diputados Nacionales de La Libertad Avanza, tras el conflicto generado por la renuncia de José Luis Espert. De este modo, Diego Santilli pasó a ocupar el primer lugar de la nómina, seguido por Karen Reichardt y Sebastián Pareja.

La decisión se adoptó luego de la intervención de la Cámara Nacional Electoral, que avaló la modificación propuesta y confirmó la salida definitiva de Espert del primer puesto. No obstante, la boleta no será reimpresa, por lo que la foto del diputado continuará figurando en las Boletas Únicas de Papel durante los comicios del 26 de octubre.

La salida de Espert y el escándalo que sacudió la lista

El conflicto se desató tras la renuncia de Espert, en medio de un escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico. Ese episodio generó un debate judicial sobre el mecanismo de reemplazo y la aplicación de la ley de paridad de género en la confección de listas electorales.

Ramos Padilla, en línea con el dictamen de la fiscal María Laura Roteta y el respaldo del fiscal general Ramiro González, determinó que el reemplazo no debía recaer en el siguiente candidato varón, como pretendía el oficialismo. En su resolución, sostuvo que esa interpretación iría en contra de la finalidad de la ley de paridad, al generar un retroceso en los derechos de las mujeres en representación política.

El Ministerio Público Fiscal advirtió que una aplicación regresiva de la norma “atenta contra el carácter progresivo de los derechos de las mujeres” y podría comprometer los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino ante organismos como la CEDAW y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

El fallo de la Cámara y el nuevo orden en la lista

La Cámara Nacional Electoral, integrada por Santiago Corcuera y Daniel Bejas, consideró que la interpretación de Ramos Padilla había sido una “singular interpretación subjetiva” y ordenó readecuar la lista de acuerdo al Decreto 171/2019 y al artículo 60 bis del Código Electoral Nacional.

Cumpliendo esa disposición, el juzgado federal emitió una nueva resolución el 14 de octubre, en la que oficializó la nómina definitiva de candidatos titulares y suplentes para las elecciones generales. En su fallo, Ramos Padilla defendió la potestad de los jueces de ejercer control de constitucionalidad sobre las normas reglamentarias, asegurando que esa función “no implica invadir competencias ajenas, sino garantizar la supremacía constitucional”.

El magistrado recordó que la propia Cámara Nacional Electoral había declarado inaplicable el mismo artículo del decreto para la categoría de senadores, en el precedente “Juntos por el Cambio”, al entender que su aplicación literal “contrariaba la finalidad de la ley de paridad”.

Un debate más allá del caso Espert

Ramos Padilla subrayó que la controversia trasciende el caso puntual y que forma parte de una discusión institucional más amplia sobre el alcance de las acciones positivas y la interpretación de los mecanismos de paridad en el sistema electoral argentino.

Advirtió que, si un decreto reglamentario dictado para promover la igualdad termina siendo utilizado “para postergar o desplazar a las mujeres de los espacios de representación política”, corresponde una revisión judicial exhaustiva. De lo contrario, dijo, se “desnaturaliza la igualdad sustantiva” que el Estado se comprometió a garantizar.

La nueva lista oficializada por la Justicia

Finalmente, el juzgado adecuó y oficializó la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Entre los primeros lugares figuran Diego Santilli, Karen Reichardt (cuyo nombre real es Karina Celia Vázquez) y Sebastián Pareja, seguidos por Gladys Humenuk, Alejandro Carrancio, Johanna Longo, Alejandro Finocchiaro, Miriam Niveyro y otros treinta candidatos titulares, además de seis suplentes.

El caso marcó el cierre de un conflicto que combinó crisis interna, tensiones judiciales y un fuerte impacto político para el oficialismo libertario, a solo días de una elección clave en la provincia más grande del país.