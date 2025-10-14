Cristina recibió a Aguiar para debatir sobre “el Estado que viene”
Debate en marcha: Cristina Kirchner y Rodolfo Aguiar dialogaron sobre nueva estatalidad, ingreso estatal y pluriempleo. Enterate los detalles del encuentro.Política14 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
El secretario general nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, se reunió durante más de una hora con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el domicilio de ella en San José 1111. El eje del encuentro fue discutir la idea de una “nueva estatalidad”, en el marco del debate “El Estado que viene para reconstruir la Patria”, organizado por el sindicato.
“Fue ella la que oportunamente propuso discutir una nueva estatalidad… nosotros decidimos recoger el guante”, enfatizó Aguiar tras el encuentro.
El dirigente sindical indicó que ese planteo tuvo “alto impacto” y que ATE aceptó asumir el desafío de incorporarse activamente al debate, con la convicción de que los trabajadores deben estar “en el centro de la discusión”.
Qué temas pusieron sobre la mesa
Durante la reunión, Aguiar resaltó varias preocupaciones del sector público:
- Deterioro de los ingresos del empleo público
- Aparición del fenómeno del “asalariado formal pobre”
- Crecimiento del pluriempleo
- Necesidad de repensar el rol del Estado una vez concluido este Gobierno
“El debate está abierto, requiere amplitud y sentido estratégico. Los trabajadores queremos estar sentados en la mesa de discusión”, sostuvo.
También advirtió que la estrategia defensiva del sindicalismo ya no alcanza: “No llegamos para administrar, sino para transformar uno de los sindicatos más grandes, antiguos y prestigiosos de la República Argentina”.
Solidaridad y respaldo a Cristina
El secretario general de ATE aprovechó el contacto para expresarle a Cristina su solidaridad frente a la detención domiciliaria que padece. “Volvimos a manifestar nuestra solidaridad con su detención ilegal y seguimos exigiendo su inmediata libertad”, declaró Aguiar.
Acercó además su percepción sobre el estado de ánimo de la expresidenta: “La vimos muy bien, muy comprometida y sintiendo como propios todos los padecimientos del pueblo”.
Historia y perspectiva del debate
Cristina ya había subido públicamente la idea de debatir una nueva estatalidad en varios discursos. La jornada “El Estado que viene” organizada por ATE tendrá lugar este martes en el predio recreativo del sindicato en Burzaco (Avenida Espora 4500), donde ese tema será eje central.
En los últimos meses, distintos actores políticos, sociales y culturales han visitado a la expresidenta en su domicilio, como exmandatarios extranjeros y referentes argentinos. Entre ellos, Lula da Silva, Adolfo Pérez Esquivel, Silvio Rodríguez, entre otros.
Este encuentro refleja la intención de ATE de ser protagonista del debate estatal, más allá de su rol tradicional, y posicionarse como actor central en la construcción de la agenda para el post Gobierno actual.
