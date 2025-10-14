Inflación en septiembre: expectativa antes del dato

A 12 días de las elecciones, este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el nivel de inflación correspondiente a septiembre. Es la principal bandera económica del oficialismo para la campaña electoral. Sin embargo, entre analistas hay consenso: se espera una aceleración del alza de precios.

En agosto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 1,9 %. Para septiembre, la proyección general es que supere ese nivel y ronde el 2 % mensual o más.

Proyecciones de consultoras clave

Incluso consultoras cercanas al Gobierno admiten el salto esperado. En Libertad y Progreso (LyP) estiman una inflación mensual de 2,4 %. Si ese número se confirma, implicaría una aceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto al mes previo.

“El índice muestra un importante impacto de precios regulados y servicios públicos. Además, este comportamiento va en línea con la depreciación del peso que hemos observado en los últimos meses”, señalaron desde LyP.

Por otro lado, la consultora C&T Asesores Económicos, dirigida por Camilo Tiscronia, tiene una mirada más moderada: proyectan un 2 % mensual para el Gran Buenos Aires. Según su análisis, los componentes estacionales —como el cambio de temporada— jugaron un rol central. El rubro de indumentaria, por ejemplo, habría subido 4,7 %, apunta esa consultora.

Panorama porteño: señales de aceleración

Como adelanto, el IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya presentó una aceleración. En septiembre marcó 2,2 %, lo que implicó un salto de 0,6 puntos intermensual. Los rubros que más incidencia tuvieron fueron:

Transporte: +3,5 %

Recreación y cultura: +3,1 %

Cuidado personal y otros: +2,8 %

Este escenario refuerza la hipótesis de que el alza es transversal, no concentrada en sectores aislados.

El rol del dólar y el “pass through” parcial

Uno de los debates recurrentes en el análisis económico es cuánto del aumento del dólar se traslada a los precios internos, fenómeno conocido como “pass through”.

En septiembre, el dólar fue protagonista. Durante la campaña provincial, la divisa llegó al techo de la banda oficial: $1.474,50. El Banco Central (BCRA) debió intervenir vendiendo reservas. Luego, el dólar comenzó a ceder: el 26 de septiembre llegó a $1.326 y, hacia la última semana, se estabilizó cerca de los $1.420.

Frente a esto, si se confirma un IPC cercano al 2 %, algunos economistas interpretarán que el pass through fue moderado. Claudio Caprarulo, director de Analytica, estima una inflación de 2,1 % y afirma:

“Siempre hay traslado a precios; si septiembre se aproxima al 2 % confirmaría que el pass through es bajo.”

Desde LyP, Aldo Abram agrega que, aunque el impacto devaluatorio se siente casi de inmediato en tipos de cambio libres, dicho shock demora en trasladarse en su totalidad a los bienes y servicios. Por eso, estima que en los últimos tres meses del año la inflación se mantendrá por encima del 2 %.

Octubre arranca con señales mixtas

Para la consultora LCG, en septiembre el alza de alimentos habría rondado el 1 %. En la primera semana de octubre, algunos productos mostraron nuevos saltos, lo que empujó la inflación semanal al alza: se estima que la inflación promedio mensual subió unos 0,4 puntos porcentuales.

Sin embargo, hay matices: aproximadamente el 80 % de los productos de alimentos y bebidas mantuvieron precios similares a la última semana de septiembre. Los movimientos más fuertes se concentraron en apenas un 20 %.

Dentro del mix, algunas variaciones semanales destacadas:

Carnes: –0,7 %

Bebidas: –2,3 %

Panificados: +3,2 %

Estos vaivenes complejos muestran que, aunque ciertos rubros logran contenerse, otros actúan como catalizadores de suba general.