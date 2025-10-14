Docentes de todo el país paran por 24 horas y marchan al Congreso

Este martes 14 de octubre, los sindicatos docentes que nuclean el ala más combativa llevan adelante un paro de 24 horas en todo el país. La medida afecta a escuelas públicas de nivel inicial, primario, secundario y terciario, además de universidades que confirmaron su participación parcial. Las organizaciones reclaman que el Gobierno nacional reanude la negociación paritaria y anuncian movilizaciones en distintos puntos del territorio.

La iniciativa fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con el respaldo del Frente de Unidad Docente Bonaerense, conformado por los gremios AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA. Con el acompañamiento de estas agrupaciones, se consolidó una postura más firme ante la falta de avances en las negociaciones con el Ejecutivo nacional.

Los reclamos de CTERA

Desde CTERA informaron que los principales pedidos giran en torno a la sanción de una ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria urgente de la Paritaria Docente, el aumento del presupuesto educativo —incluido el destinado a infraestructura—, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la defensa de los derechos previsionales y jubilaciones docentes.

Según indicaron los organizadores, estas acciones buscan “visibilizar la situación y los reclamos nacionales que se le están haciendo desde cada provincia al Gobierno nacional y al presidente Milei”.

Las universidades también se suman a la medida

A la convocatoria de CTERA se sumó en las últimas horas del lunes la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que confirmó su participación en la jornada de lucha. Los docentes universitarios realizarán una movilización al Congreso de la Nación a partir de las 10 de la mañana.

Desde CONADU manifestaron que comparten los reclamos de los demás gremios y subrayaron la necesidad de mayor presupuesto para el área de Ciencia y Tecnología, uno de los sectores más afectados por los recortes.

Qué provincias no tendrán clases

El paro nacional docente tendrá una amplia adhesión. Además del Frente de Unidad Docente Bonaerense, se plegarán gremios de prácticamente todo el país, entre ellos:

ADEP (Jujuy)

ADOSAC (Santa Cruz)

AGMER (Entre Ríos)

ASDE (San Luis)

ATECh (Chubut)

AMP (La Rioja)

AMSAFE (Santa Fe)

ATEN (Neuquén)

ATEP (Tucumán)

SUTE (Mendoza)

SUTEBA (Buenos Aires)

SUTEF (Tierra del Fuego)

UDAP (San Juan)

UDPM (Misiones)

UEPC (Córdoba)

UNTER (Río Negro)

UTE (Ciudad de Buenos Aires)

UTELPA (La Pampa)

UTRE (Chaco)

SUTECO (Corrientes)

ADF (Formosa)

ATECA (Catamarca)

ADP (Salta)

SUTESE y CISADEMS (Santiago del Estero)

De este modo, más de veinte provincias no tendrán clases durante la jornada del martes, en lo que se prevé será una de las medidas más contundentes del año en el ámbito educativo.

Negociaciones paralelas con el Gobierno

Mientras tanto, la Unión Docentes Argentinos (UDA) continúa con negociaciones abiertas con el Gobierno nacional, buscando una mejora salarial inmediata para el sector. Días atrás, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, se reunieron para abordar los reclamos.

Romero, quien encabeza la UDA, remarcó la necesidad de un incremento salarial que evite que los sueldos docentes queden por debajo de la línea de pobreza. El dirigente, referente del sector mayoritario dentro de la CGT, lideró varias protestas por mejoras salariales, aunque ratificó su disposición al diálogo con las autoridades.

“Defendemos la educación pública”

El secretario general de la UDA destacó la relevancia del encuentro con Pettovello y subrayó que en su ministerio confluyen tanto la Secretaría de Trabajo como la de Educación, “que actúan como contraparte empleadora”. “Defendemos la educación de gestión pública, donde van los hijos de las trabajadoras y los trabajadores”, expresó Romero.

La organización sindical señaló que la reunión fue extensa y permitió exponer su postura sobre todos los temas que vienen reclamando. “Nuestra representatividad real en todo el sistema educativo nos impone la mayor responsabilidad”, concluyó el dirigente.