Otra encuesta sacude la apuesta de Casa Rosada para octubre
El pase de José Luis Espert a Diego Santilli no cambió nada: LLA sigue abajo. Taiana saca más de 10 puntos en Buenos Aires, según Zuban Córdoba.Encuestas13 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
El reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza + PRO no tuvo el efecto deseado. Según una encuesta reciente de Zuban Córdoba y Asociados, el enroque no modificó la intención de voto en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria, con Jorge Taiana a la cabeza, mantiene una cómoda ventaja de más de 10 puntos porcentuales.
La salida de Espert, forzada tras su vínculo con el empresario narco Federico “Fred” Machado, dejó su lugar a Santilli como estrategia del oficialismo para contener el daño y recuperar terreno electoral. Pero la movida no generó ningún cambio significativo.
El 92% de los votantes ya tiene su decisión tomada
Según los datos relevados entre el 8 y el 10 de octubre, un 57,8% de los encuestados aseguró que nunca votaría a LLA, mientras que un 34,1% afirmó que seguirá votando por la lista a pesar de los escándalos recientes. Solo un 5% dijo que pensaba acompañar a LLA pero que cambió de idea.
La consultora subraya que la fidelidad y rechazo ya están cristalizados, y que el recambio de nombres en la boleta no alcanza para torcer el panorama.
Taiana lidera con 44% de intención de voto
La encuesta muestra que Jorge Taiana y su lista de Fuerza Patria cuentan con una intención de voto del 44%, contra un 33,5% de La Libertad Avanza + PRO. La diferencia es consistente y pone presión sobre el oficialismo, que esperaba otra reacción con la incorporación de Santilli.
El escenario es especialmente adverso en el conurbano bonaerense, donde la estructura territorial de Fuerza Patria sigue siendo dominante.
La imagen de Santilli no ayuda: más negativa que positiva
El informe de Zuban Córdoba también advierte que la figura de Diego Santilli no entusiasma al electorado. El dirigente tiene una imagen negativa del 57,2%, por encima de su positiva, que apenas llega al 37,4%. Esta brecha lo convierte en un candidato con poca capacidad de expansión electoral.
En contraste, Taiana cuenta con un 49,7% de imagen positiva y una negativa del 42,7%, números que consolidan su posicionamiento rumbo a las elecciones legislativas.
El oficialismo, sin margen para errores
La apuesta por Santilli fue interpretada como un último intento del Gobierno para revertir un escenario adverso en el principal distrito del país. Pero, al menos por ahora, los números no acompañan.
Con una elección a la vuelta de la esquina, y una ciudadanía que ya parece tener su voto decidido, el oficialismo enfrenta un desafío complejo: cambiar una tendencia sin margen para ensayos fallidos.
Encuesta: ¿Quién encabeza la intención de voto en Rosario?
Caren Tepp lidera la encuesta en Rosario con amplia ventaja sobre Pellegrini y Scaglia. La candidata de Fuerza Patria consolida su imagen. Todos los números.
Elecciones legislativas: qué pronostica la encuesta que más acertó en Buenos Aires
El sondeo analiza la intención de voto de los bonaerenses de cara a las legislativas nacionales y muestra cómo evoluciona la imagen de los principales líderes.
Una encuesta anticipa cómo quedaría el mapa legislativo tras las elecciones
Se define el futuro político de Milei: una encuesta proyecta el próximo Congreso y plantea tres escenarios de poder. ¿Quién ganará el control?
¿Qué cifras evidencia la última encuesta política difundida?
Una encuesta de QMonitor evidencia el desgaste económico del gobierno de Milei: el 69% dice no llegar a fin de mes y el presidente no para de perder apoyo.
¿Qué cifras evidencia la última encuesta política difundida?
Una encuesta de QMonitor evidencia el desgaste económico del gobierno de Milei: el 69% dice no llegar a fin de mes y el presidente no para de perder apoyo.
Elecciones legislativas: qué pronostica la encuesta que más acertó en Buenos Aires
El sondeo analiza la intención de voto de los bonaerenses de cara a las legislativas nacionales y muestra cómo evoluciona la imagen de los principales líderes.
La vidente que anticipó escándalos de Milei revela su predicción sobre las elecciones
A semanas de los comicios, la vidente viral que acertó predicciones sobre Milei vuelve a generar impacto con nuevas visiones sobre la política argentina.