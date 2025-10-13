Otra encuesta sacude la apuesta de Casa Rosada para octubre

El reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza + PRO no tuvo el efecto deseado. Según una encuesta reciente de Zuban Córdoba y Asociados, el enroque no modificó la intención de voto en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria, con Jorge Taiana a la cabeza, mantiene una cómoda ventaja de más de 10 puntos porcentuales.

La salida de Espert, forzada tras su vínculo con el empresario narco Federico “Fred” Machado, dejó su lugar a Santilli como estrategia del oficialismo para contener el daño y recuperar terreno electoral. Pero la movida no generó ningún cambio significativo.

El 92% de los votantes ya tiene su decisión tomada

Según los datos relevados entre el 8 y el 10 de octubre, un 57,8% de los encuestados aseguró que nunca votaría a LLA, mientras que un 34,1% afirmó que seguirá votando por la lista a pesar de los escándalos recientes. Solo un 5% dijo que pensaba acompañar a LLA pero que cambió de idea.

La consultora subraya que la fidelidad y rechazo ya están cristalizados, y que el recambio de nombres en la boleta no alcanza para torcer el panorama.

Taiana lidera con 44% de intención de voto

La encuesta muestra que Jorge Taiana y su lista de Fuerza Patria cuentan con una intención de voto del 44%, contra un 33,5% de La Libertad Avanza + PRO. La diferencia es consistente y pone presión sobre el oficialismo, que esperaba otra reacción con la incorporación de Santilli.

El escenario es especialmente adverso en el conurbano bonaerense, donde la estructura territorial de Fuerza Patria sigue siendo dominante.

La imagen de Santilli no ayuda: más negativa que positiva

El informe de Zuban Córdoba también advierte que la figura de Diego Santilli no entusiasma al electorado. El dirigente tiene una imagen negativa del 57,2%, por encima de su positiva, que apenas llega al 37,4%. Esta brecha lo convierte en un candidato con poca capacidad de expansión electoral.

En contraste, Taiana cuenta con un 49,7% de imagen positiva y una negativa del 42,7%, números que consolidan su posicionamiento rumbo a las elecciones legislativas.

El oficialismo, sin margen para errores

La apuesta por Santilli fue interpretada como un último intento del Gobierno para revertir un escenario adverso en el principal distrito del país. Pero, al menos por ahora, los números no acompañan.

Con una elección a la vuelta de la esquina, y una ciudadanía que ya parece tener su voto decidido, el oficialismo enfrenta un desafío complejo: cambiar una tendencia sin margen para ensayos fallidos.