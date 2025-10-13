Taiana en la CGT: “Vamos a frenar la reforma laboral”
Con fuerte tono de campaña, Taiana, Moyano y Palazzo cruzaron a Milei y prometieron frenar la reforma laboral en el Congreso desde un acto realizado en la CGT.Política13 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
Rodeado de dirigentes sindicales y militantes, Jorge Taiana encabezó un acto de campaña en la sede de la CGT y lanzó una dura advertencia: “El Gobierno ya fracasó, a Milei le picaron el boleto”.
El ex canciller y actual candidato a diputado nacional por Fuerza Patria fue el principal orador de un evento cargado de críticas al rumbo económico del oficialismo. Desde el histórico salón Felipe Vallese, Taiana prometió defender los derechos laborales y se sumó al rechazo colectivo a la reforma impulsada por el Gobierno.
Rechazo a la reforma laboral: “Quieren desfinanciar a los sindicatos”
Durante el acto, Taiana denunció que el proyecto de reforma laboral promovido por Milei es parte de una receta dictada por el FMI. “Buscan desfinanciar a los gremios, eliminar la negociación colectiva y criminalizar la protesta”, advirtió.
En la misma línea se expresó Hugo Moyano (h.), candidato y abogado laboralista, quien acusó al Ejecutivo de querer destruir el modelo sindical argentino. “Es una reforma para servir al poder económico. Vienen con más virulencia que nunca, sin careta”, lanzó.
Moyano también apuntó contra José Luis Espert, al que vinculó con “discursos de odio” y “vínculos turbios con el narcotráfico”.
Palazzo apuntó al “superávit ficticio” y defendió a Cristina
Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria y candidato a renovar su banca, fue otro de los protagonistas del acto. En su discurso, cuestionó el ajuste fiscal del Gobierno y denunció que el superávit “se logró dejando a la gente sin salud, sin educación, sin obras y sin laburo”.
Además, fue el único en mencionar a la expresidenta: “Queremos a Cristina libre porque fue perseguida políticamente y es inocente”, dijo.
Palazzo también denunció corrupción en el actual gabinete y acusó al Gobierno de conformar “una asociación ilícita de mentirosos, coimeros y estafadores”.
Crítica al acuerdo con EE.UU. y comparación con Roca-Runciman
Taiana se mostró especialmente duro al criticar el inminente acuerdo financiero entre Javier Milei y Donald Trump. Lo comparó con el pacto Roca-Runciman de 1933 con el Reino Unido. “Es como volver a arrodillarse frente a un imperio”, lanzó.
Además, aseguró que la supuesta baja en la inflación “es un triunfo ficticio”: “La gente no compra porque no tiene un mango. Están sosteniendo un peso sobrevaluado con bicicleta financiera y ayuda del Tesoro de EE.UU.”
“No van a enterrar al peronismo”
El cierre del acto fue a puro clamor peronista. Taiana reivindicó la vigencia del movimiento: “El peronismo está más vivo que nunca. No van a ponerle el clavo final al cajón”, afirmó entre aplausos.
Héctor Daer, miembro del triunvirato de conducción de la CGT, ofició de moderador y lanzó una consigna de campaña: “Hay que reventar las urnas el 26 de octubre para ganar en 2027”.
Con la marcha peronista de fondo y un auditorio colmado de gremialistas y militantes, Taiana cerró de pie el acto. “Estamos en pie, vamos a resistir y a dar pelea”, concluyó.
