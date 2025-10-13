Encuesta: ¿Quién encabeza la intención de voto en Rosario?
Caren Tepp lidera la encuesta en Rosario con amplia ventaja sobre Pellegrini y Scaglia. La candidata de Fuerza Patria consolida su imagen. Todos los números.Encuestas13 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
La candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp, encabeza la intención de voto en Rosario con 31,6%, de acuerdo con una encuesta realizada por la consultora Nueva Comunicación entre el 1° y el 7 de octubre.
En segundo lugar se ubica el libertario Agustín Pellegrini (19,5%), y más atrás la vicegobernadora Gisela Scaglia (16,1%), quien días atrás había calificado a Tepp de “representante de los dos Juanes”, en alusión a Juan Monteverde y Juan Grabois.
El estudio, basado en 1.204 casos de mayores de 16 años residentes en la ciudad, arrojó un margen de error de ±3,5 puntos y combinó encuestas presenciales con consultas online.
Cuando el voto es por espacio, cambian los números
Consultados por fuerza política y no por candidato, el panorama se modifica levemente:
- Fuerza Patria baja a 29,6%,
- La Libertad Avanza sube a 22,3%,
- Provincias Unidas, el espacio de Scaglia, se ubica en 14,9%.
Según el informe, el sello libertario logra mayor reconocimiento de marca que su candidato, mientras que Tepp y Scaglia superan el rendimiento de sus propios espacios partidarios.
En cuarto lugar aparece Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía), con 6,5%, seguido por Franco Casasola (Frente de Izquierda), con 4,6 puntos.
Alto desconocimiento entre los principales candidatos
Uno de los datos más destacados del relevamiento es el alto nivel de desconocimiento del electorado rosarino respecto a los tres principales postulantes.
El 32% de los consultados dijo no conocer a Tepp, el 34% afirmó lo mismo sobre Scaglia y el 49% desconoce quién es Pellegrini, asesor de la diputada nacional Romina Diez.
Desde la consultora explican que esa falta de conocimiento puede transformarse en una oportunidad para quienes logren instalar su imagen positiva durante la campaña.
Pullaro, Grabois y el “machirulismo” en disputa
Tepp es identificada en los afiches junto a su pareja y compañero político Juan Monteverde, una figura de mayor conocimiento en Rosario.
El gobernador Maximiliano Pullaro incluso la mencionó como “la mujer de Monteverde”, frase que Scaglia profundizó al llamarla “la representante de los dos Juanes”, en referencia también a Grabois.
Esa declaración, considerada machista, generó ruido político y habría afectado la imagen de la vicegobernadora, que no logra capitalizar su gestión provincial.
La candidata con mejor imagen positiva
En el terreno de la imagen personal, Tepp encabeza las valoraciones con un 40,7% positiva, seguida por Scaglia con 35,2% y Pellegrini con 30%. En el otro extremo, la postulante de Fuerza Patria registra una imagen negativa del 21,3%, menor que la de Scaglia (24,6%) y levemente superior a la del libertario (13,9%), que se beneficia del desconocimiento generalizado.
El diferencial de imagen coloca a Tepp con +19,5 puntos netos, delante de Pellegrini (+16,6), Pullaro (+15,2), Scaglia (+10,6) y el intendente Pablo Javkin (+8,8).
En la comparación local, el gobernador Maximiliano Pullaro mantiene una imagen positiva del 53%, frente a un 38% negativa. Por su parte, el intendente Pablo Javkin presenta una valoración positiva del 51% y una negativa del 42%, según el mismo relevamiento.
Las figuras nacionales más medidas en Rosario
A nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la figura con mayor imagen positiva entre los rosarinos, con 47,4%, aunque su negativa asciende a 49%.
El presidente Javier Milei obtiene apenas 36,2% de imagen positiva y una negativa del 60,5%, mientras que su hermana y estratega de campaña, Karina Milei, apenas alcanza el 20,5% positiva, con un 69,1% negativa, el peor registro del sondeo.
Tepp, la candidata que capitaliza la desconexión política
Con una ventaja de más de 10 puntos sobre su inmediato competidor, Caren Tepp aparece como la figura emergente del escenario rosarino, en una elección marcada por el desencanto y el alto nivel de desconocimiento.
Según los analistas, su desafío será convertir esa buena imagen en votos concretos el próximo 26 de octubre, cuando los santafesinos renueven sus representantes nacionales.
