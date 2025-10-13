El Congreso acelera agenda con foco en el Presupuesto 2026
El Congreso acelera el debate del Presupuesto 2026 y lanza citaciones explosivas al Gabinete: ¿cómo responderá el Gobierno frente a las embestidas?Legislativas13 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
La Cámara baja cerró la semana con una actividad inusual: la oposición logró imponer siete plenarios de comisión que comenzarán a sesionar en los próximos días. Entre esos encuentros figura el arranque del debate del Presupuesto 2026, bajo la presidencia de “Bertie” Benegas Lynch.
El recurso de emplazamiento utilizado por los bloques opositores se usó frente a la renuencia del oficialismo para convocar iniciativas ajenas a su agenda.
Citaciones al gabinete que elevan la temperatura política
En el centro del conflicto está el llamado al ministro de Economía, Luis Caputo, a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al titular de la ANDIS, Mario Lugones. Se espera que Caputo y Milei no concurran, pues se encuentran en Estados Unidos acompañando al presidente.
Al mismo tiempo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, resurge como objetivo opositor por el Decreto 681/2025, que condicionó la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. Diputados ya aprobó derogar el artículo que bloqueaba su ejecución, y ya circula la idea de una moción de censura que podría esclavizar la estabilidad gubernamental.
Cómo sortea el Gobierno la ofensiva parlamentaria
El oficialismo logró frenar el avance de una reforma sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs), lo que le permitió recomponer apoyos internos. Pero ese respiro parece temporal: los nuevos embates parlamentarios obligan al Poder Ejecutivo a mostrar argumentos frente al hartazgo opositor.
Con Caputo y Milei en el exterior, el Ejecutivo enfrentará un doble reto: sostener líneas coherentes de defensa desde afuera mientras la oposición presiona con plenos y citaciones desde adentro.
La agenda legislativa que asoma con potencial conflicto
Además del Presupuesto, los proyectos que marcarán la agenda son de alto impacto político:
- Autonomía presupuestaria del ENARD
- Emergencia pyme
- Reforma integral de la ANDIS
- Modificación del régimen de importación de maquinaria usada
Ninguna de estas iniciativas parece tener dictamen asegurado antes de las elecciones del 26 de octubre, una fecha que podría alterar los equilibrios parlamentarios.
Lo que se cocina en el Senado antes del 26-O
En la Cámara alta crece la chance de una sesión previa a las elecciones. La prioridad será bloquear la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, para lo cual se convocó un plenario de comisiones y la designación de autoridades en la Bicameral de Privatizaciones.
También podría incorporarse la emergencia en Ciencia y Tecnología, ya aprobada en Diputados.
Diputados avanza con la moción de censura contra Guillermo Francos
El Congreso desafía al Gobierno y pone bajo la lupa al jefe de Gabinete por incumplimiento de una ley ratificada. Tensión política y pulseada institucional en aumento.
“El Gobierno de Milei tiene que dejar de estafar al campo”, advirtió López
El diputado de la Coalición Cívica recorrió zonas afectadas por las inundaciones, y acusó al Ejecutivo nacional de “abandonar al agro” y “suspender obras clave que agravan la crisis”.
Para Monzó, "la jefa de Estado es Karina Milei"
El diputado de Encuentro Federal señaló que el Presidente perdió contacto con la sociedad y advirtió que la principal oposición del país hoy es el propio Ejecutivo. También criticó el manejo del gabinete.
“Este swap no resuelve la crisis de fondo”, alertó Lousteau
El senador y candidato por Ciudadanos Unidos criticó el acuerdo entre Estados Unidos y el Banco Central, advirtiendo que solo apunta a financiar el presente y no soluciona la economía real, golpeada por la caída de ventas, cierres de comercios y aumento de la pobreza.
¿Qué cifras evidencia la última encuesta política difundida?
Una encuesta de QMonitor evidencia el desgaste económico del gobierno de Milei: el 69% dice no llegar a fin de mes y el presidente no para de perder apoyo.
Elecciones legislativas: qué pronostica la encuesta que más acertó en Buenos Aires
El sondeo analiza la intención de voto de los bonaerenses de cara a las legislativas nacionales y muestra cómo evoluciona la imagen de los principales líderes.
La vidente que anticipó escándalos de Milei revela su predicción sobre las elecciones
A semanas de los comicios, la vidente viral que acertó predicciones sobre Milei vuelve a generar impacto con nuevas visiones sobre la política argentina.