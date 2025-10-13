El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó declaraciones tras su viaje a Estados Unidos, donde permaneció una semana para avanzar en los detalles del acuerdo entre ambos países. Según explicó, las negociaciones incluyeron un swap por 20 mil millones de dólares, la compra de bonos y de pesos argentinos con el objetivo de contener la presión sobre el dólar.

En una entrevista con Luis Majul en LN+, Caputo aseguró que el sistema de bandas cambiarias con flotación controlada del dólar continuará después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, y desestimó los rumores sobre una devaluación.

“La dolarización puede ser una alternativa, pero no ahora”

Consultado sobre una posible dolarización, el funcionario respondió con un categórico “sí” a la pregunta de si estaba descartada. Sin embargo, aclaró que “en el fondo lo que se busca es el mecanismo monetario-cambiario que permita crecer lo más fuertemente posible lo más pronto posible”.

“La dolarización puede ser una alternativa. Sí, es una alternativa”, amplió, aunque dejó en claro que no se aplicará en el corto plazo.

“EE.UU. está dispuesto a seguir comprando pesos”

Caputo destacó que el gobierno estadounidense mantiene su apoyo a la política económica de Javier Milei. “Todas las herramientas están arriba de la mesa. Ellos están dispuestos a seguir comprando en el mercado libre de cambios, también en el dólar financiero, en el dólar futuro y en bonos”, afirmó.

El ministro insistió en que no habrá un cambio de esquema cambiario: “Vamos a seguir en el esquema de bandas y el tipo de cambio flotará”, sostuvo.

El respaldo de Trump y las críticas al kirchnerismo

Durante la entrevista, Caputo defendió la ayuda del gobierno de Donald Trump, al que definió como “la potencia más importante del mundo”, y negó que haya condicionamientos políticos: “Considerar que la ayuda del gobierno de Trump significará intervencionismo norteamericano es un disparate”.

“Debe ser la noticia más importante desde que tengo uso de razón. Va a favor de los argentinos. La potencia más importante del mundo le está diciendo a los argentinos que si siguen ese camino económico les va a ir bien”, enfatizó.

El ministro también atribuyó parte del apoyo estadounidense a los ataques del kirchnerismo: “Estados Unidos identificó un ataque político. Tampoco se necesitaba al FBI para darse cuenta porque el kirchnerismo fue bastante explícito”, señaló.

“Argentina es aliada estratégica de Estados Unidos”

Caputo remarcó que el vínculo bilateral atraviesa un momento histórico y aseguró que “esto es algo de lo que se van a beneficiar los dos países”. Según dijo, el presidente argentino “invirtió muchísimo tiempo en construir esta relación”.

“Yo viví otra experiencia donde también la relación con el presidente era buena y no estuvimos ni cerca de lograr lo que se logró ahora”, recordó, en alusión a su paso previo por el Gobierno. “Ve a la región con mayor interés, su aliado en el mundo es Argentina, el presidente es uno de los tres referentes mundiales”, agregó.

Autocrítica y relación con los gobernadores

En otro tramo de la entrevista, Caputo reconoció que la relación con los gobernadores se resquebrajó y que el Gobierno buscará recomponer los vínculos. “Fue un error de mi lado no haberme involucrado más en lo político. Como tenía el soporte del presidente, les decía no me van a sacar un mango, nos tenés que cortar un brazo”, admitió.

El ministro afirmó tener una “excelente relación” con la mayoría de los mandatarios provinciales, aunque diferenció a un sector opositor: “Muchos gobernadores quieren un país mejor, en restablecer la confianza. Después tenés un grupo que es el kirchnerismo que quiere que al país le vaya mal”.

En ese punto, Caputo mencionó a los gobernadores del espacio Provincias Unidas, que en las últimas semanas acentuaron sus críticas hacia el gobierno de Javier Milei.