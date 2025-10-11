Una encuesta de Nueva Comunicación, la consultora que más se acercó a los resultados de las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre, pronosticó que Fuerza Patria aventaja por casi 15 puntos a La Libertad Avanza (LLA) en intención de voto para los comicios nacionales del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires.

El estudio, realizado entre el 1 y el 8 de octubre de 2025, incluyó 2.759 casos de personas mayores de 16 años, con un margen de error de ±2,9% y nivel de confianza del 95%. Según el relevamiento, la disputa central gira en torno al contraste entre la gestión nacional de Javier Milei y la provincial de Axel Kicillof, cuyas imágenes evolucionan en direcciones opuestas.

Milei, con una imagen en picada y rechazo mayoritario

Los números muestran un desgaste profundo del Gobierno nacional. Apenas 31,9% de los encuestados califica la gestión de Milei como “muy buena” (18%) o “buena” (13,9%), mientras que un 65,9% la considera “mala” (27,2%) o “muy mala” (38,7%).

El diferencial negativo de 34 puntos refleja el impacto del ajuste económico en la clase media y los sectores populares bonaerenses, donde las medidas de austeridad erosionaron el poder adquisitivo y la confianza en el Ejecutivo.

En contraste, el gobernador Kicillof obtiene una evaluación más equilibrada: el 52,9% aprueba su gestión (“muy buena” 27,4% y “buena” 25,5%), frente a un 45,2% que la desaprueba. Ese diferencial positivo de +7,7 puntos consolida su figura dentro del electorado provincial y refuerza la estrategia del peronismo de capitalizar el descontento con Milei.

Intención de voto: Fuerza Patria lidera por 15 puntos

De cara a las legislativas, Fuerza Patria, encabezada por Jorge Taiana, alcanza el 43,1% de intención de voto, mientras que La Libertad Avanza, con Diego Santilli y Karen Reichardt al frente, llega al 28,3%.

El resto de los espacios queda muy por detrás: Nicolás del Caño (FIT) obtiene 4,1%, Florencio Randazzo (Provincias Unidas) 3,3%, María Eugenia Talerico (Potencia) 2,6%, Fernando Gray (Unión Federal) y Fernando Burlando (Propuesta) 1,8% cada uno, y Santiago Cúneo (MDCA) 1,3%.

Un 1,7% votaría “otro”, 1,4% en blanco y 10,6% permanece indeciso. Al agrupar por bloques, el escenario se consolida: Fuerza Patria lidera con 45,6%, LLA con 31,2%, FIT con 5%, Provincias Unidas con 3,8% y otros con 6,9%.

La encuesta también midió el rechazo electoral: el 52,7% de los bonaerenses asegura que no votaría a La Libertad Avanza, frente al 34,7% que rechaza a Fuerza Patria. Ese diferencial amplía el margen del peronismo unificado y anticipa un panorama difícil para el oficialismo nacional.

Alta participación y polarización creciente

El relevamiento revela una alta predisposición al voto: el 76,8% afirma que “seguramente irá a votar” y el 10,6% lo considera “muy probable”. Solo el 3% ve poco probable participar y el 1,4% descarta hacerlo.

El dato confirma que la polarización sigue siendo el principal motor de movilización, al igual que en 2023, cuando el malestar económico impulsó una participación récord.

Con este escenario, el peronismo aparece encaminado a fortalecer su hegemonía en Buenos Aires, mientras el mileísmo resiste con un núcleo duro del 30%, pero sin lograr expandirse más allá de su base inicial.