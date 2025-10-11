El ministro de Defensa, Luis Petri, quedó en el centro de una nueva polémica política tras conocerse un pedido de informes en el Congreso por un proyecto que implicaría la venta de unas 13.360 hectáreas pertenecientes al Ejército Argentino en la localidad cordobesa de La Calera, a solo diez kilómetros de la capital provincial.

La iniciativa, impulsada por el diputado nacional Oscar Agost Carreño (PRO), busca esclarecer si el Gobierno nacional evalúa desprenderse de esos terrenos de altísimo valor inmobiliario, rodeados de barrios privados, countries y desarrollos de lujo.

“Queremos que el Ministerio de Defensa nos explique por escrito qué piensa hacer para que podamos acompañar lo que sea bueno para la Argentina, Córdoba y el mundo militar. Y oponernos cuando se trate de malas gestiones que vendan ‘las joyas de la abuela'", advirtió el legislador.

El área en cuestión formaría parte de la Guarnición Militar Córdoba, sede del Comando de la Segunda División “Ejército del Norte”, la IV Brigada Aerotransportada y la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales. Además, parte de ese territorio se superpone con la Reserva Natural de la Defensa La Calera, una zona protegida de gran valor ambiental, arqueológico e hídrico.

La preocupación no es menor: la posible venta o cesión de esas tierras podría implicar la pérdida de activos estratégicos del Estado y la afectación de un ecosistema clave para Córdoba. “Nos preocupa que algunas zonas puedan destinarse a countries o torres”, señaló Agost Carreño, en declaraciones a El Doce.

Oscar Agost Carreño, diputado del PRO.



Un pedido de informes que apunta al corazón del Ministerio de Defensa

El pedido presentado en Diputados exige al Poder Ejecutivo que aclare si existe algún plan oficial para enajenar, vender, transferir o canjear los inmuebles del Ejército en La Calera. También solicita información sobre la normativa habilitante, los estudios de impacto ambiental y el grado de avance del proyecto.

Según el documento legislativo (Expediente 4985-D/2025), el diputado pide además que se detalle si existe un canje con la Provincia de Córdoba y cuáles serían los posibles beneficiarios de la operación.



La controversia llega en un momento delicado para Petri, quien ya había sido cuestionado por el deterioro de la obra social militar (IOSFA) y por presuntas irregularidades en contrataciones dentro de su cartera. Además, Agost Carreño recordó que no sería la primera vez que el Ministerio de Defensa enfrenta denuncias por la venta o cesión de inmuebles militares, mencionando los casos del Regimiento de Patricios en Buenos Aires y de terrenos vinculados al INTA y Vialidad Nacional.