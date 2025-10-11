“El Gobierno de Milei tiene que dejar de estafar al campo”, advirtió López
El diputado de la Coalición Cívica recorrió zonas afectadas por las inundaciones, y acusó al Ejecutivo nacional de “abandonar al agro” y “suspender obras clave que agravan la crisis”.Legislativas11 de octubre de 2025Mariana Portilla
En el marco de una recorrida por la Cuarta Sección Electoral, el primer candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica ARI, Juan Manuel López, encabezó este viernes un vuelo sobre las zonas afectadas por las inundaciones en Bragado y luego mantuvo un encuentro con productores rurales en 9 de Julio.
“La situación es muy preocupante. Los productores no recibieron ayuda, y la decisión de Milei de suspender la obra pública tiene consecuencias graves”, advirtió el legislador. Y añadió: “El Gobierno de Milei tiene que dejar de estafar al campo”.
López estuvo acompañado por la radical Elsa Llenderrozas, segunda en la lista de candidatos a diputados, además de los legisladores Luciano Bugallo, Romina Braga y el concejal juninense Rodrigo Esponda. La comitiva también visitó la Municipalidad de Los Toldos, donde se reunió con el intendente radical de General Viamonte, Franco Flexas.
El diputado cuestionó duramente la falta de ejecución del plan maestro del Río Salado, una obra estratégica para prevenir inundaciones y sostener la producción agropecuaria en la provincia.
“Los fondos del plan maestro están durmiendo en un fideicomiso hace dos años. Espero que dejen de polemizar con el incompetente de Kicillof y coordinen de una vez el reinicio de los trabajos que tiene que ejecutar la provincia”, sostuvo López, en una declaración que encendió la tensión con el Gobierno nacional.
Propuestas para el agro y críticas a la presión fiscal
En diálogo con productores, López reafirmó su compromiso de insistir en el Congreso con el proyecto de ley que elimina las retenciones en un plazo de cinco años, elaborado junto a la diputada Victoria Borrego.
“La temporalidad tiene que ser permanente; el agro necesita reglas estables”, expresó, al tiempo que señaló que los productores “enfrentan una presión fiscal asfixiante, falta de previsibilidad y condiciones que les impiden planificar inversiones o aumentar la producción”.
El dirigente apuntó que la Coalición Cívica busca ordenar el esquema tributario y reforzar el control legislativo sobre el sector exportador: “Tenemos que ver si a las cerealeras que vendieron se les aplica el descuento de las retenciones o no, y si hace falta sancionarlas. Hay que controlar, porque a los gobiernos se los debe controlar”.
En plena campaña electoral, López se posiciona como una de las voces más críticas dentro de la oposición moderada, con un discurso que busca diferenciarse del oficialismo libertario.
“La desidia y la improvisación del Gobierno están dejando solos a los productores, justo cuando más necesitan acompañamiento”, concluyó el diputado, en una clara señal de que el campo vuelve a ser uno de los ejes centrales del debate político en la antesala de las elecciones legislativas.
